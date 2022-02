Podvig bratov iz Slovenije, kot ga svet še ni videl

V športnem svetu ne manjka imenitnih zgodb o bratih, ki so osvajali medalje na olimpijskih igrah. Slovenija se dolgo ni mogla pohvaliti z bratoma, ki bi na največjem športnem tekmovanju prejela odličje, po ekipni tekmi smučarskih skakalcev pa je vse drugače. Srebrna Peter in Cene sta se zapisala v zgodovino, ne le kot prva slovenska brata z olimpijsko medaljo, ampak tudi kot edina brata na svetu, ki jima je to uspelo v smučarskih skokih v tem stoletju!

Na zimskih olimpijskih igrah, največjem športnem tekmovanju, kar ga pozna svet, je Slovenija v ponedeljek poskrbela za nov vrhunec. Smučarski skakalci, priljubljeni slovenski orli, so v ekipni tekmi osvojili srebrno medaljo. Na drugo najvišjo stopničko na zmagovalnem odru so se (po abecednem vrstnem redu) povzpeli Lovro Kos, Cene Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc. Polovico srebrne ekipe tako sestavljata brata Prevc.

Tako so Domen, Cene in Nika Prevc pričakali najstarejšega brata Petra po vrnitvi z olimpijskih iger v Vancouvru. Danes ima Peter 29, Cene 25, Domen 22 in Nika 16 let. Foto: Vid Ponikvar

Prihajata iz verjetno najbolj opevane družine na karavani smučarskih skakalcev, saj so Peter, Cene in Domen dolgoletni znanci svetovne elite, za nameček pa se jim počasi priključuje še mlajša sestra Nika. Rada bi posnemala uspehe rojakinj, zlasti Urše Bogataj in Nike Križnar, ki sta navduševali na teh olimpijskih igrah, pa tudi njenih bratov, saj sta se med dobitniki olimpijskih odličij znašla kar dva!

Prva in edina na svetu po drugi svetovni vojni

Cene Prevc je v nedeljo dobil interni boj za mesto v slovenski ekipi z Anžetom Laniškom, dan pozneje pa pomagal Sloveniji do srebrnega olimpijskega odličja. Foto: Anže Malovrh/STA Prevčevi so vajeni podiranja rekordov in postavljanja novih mejnikov. Peter, ki si je v ponedeljek priboril že svoje četrto olimpijsko odličje, in Cene, ki je dan poprej dobil interni dvoboj z Anžetom Laniškom ter prepričal trenerja Roberta Hrgoto, da ga uvrsti v slovensko četverico, pa se je razveselil svoje krstne medalje na olimpijskih igrah.

Družina Prevc si s tem lasti prav poseben podvig. V zgodovini olimpijskih iger namreč ni manjkalo uspešnih bratov, ki so osvajali odličja. To jim je uspevalo v različnih športih, tako ekipnih kot tudi individualnih, ki so na sporedu tako na poletnih ali pa zimskih olimpijskih igrah. Tudi v smučarskih skokih, kjer so v prvi polovici prejšnjega stoletja kraljevali norveški bratje Ruud. Po njih pa se zelo dolgo časa nista pojavila brata, ki bi prejela olimpijski medalji. Vse do 14. februarja 2022, ko sta se v zgodovino vpisala brata Prevc.

Peter in Cene sta postala prva slovenska brata, katerih imena sta se znašla na seznamu dobitnikov olimpijskih medalj. S tem pa se njun podvig še zdaleč ne konča. Postala sta tudi prva in edina brata na svetu, ki jima je to uspelo v smučarskih skokih v tem stoletju! Iskrene čestitke.

Nepozabni bratje Ruud Norvežan Birger Ruud je bil dvakratni olimpijski in trikratni svetovni prvak v smučarskih skokih. Foto: Guliverimage V zgodovini smučarskih skokov zasedajo posebno mesto norveški bratje Ruud. Prihajajo iz mesta Kongsberg. Olimpijsko odličje je kot prvi osvojil najstarejši izmed treh bratov, Sigmund Ruud (rojen leta 1907). Leta 1928 je bil na olimpijskih igrah v St. Moritzu drugi na veliki skakalnici. Leto pozneje je postal še svetovni prvak. Še večje uspehe je dosegal njegov mlajši brat Birger Johannes Ruud (rodil se je leta 1911). Bil je dvakratni olimpijski zmagovalec (1932 v Lake Placidu in 1936 v Garmisch Partenkirchnu), nato je njegovo športno kariero prekinila druga svetovna vojna, po njej pa se je udeležil še zimskih olimpijskih iger v St. Moritzu (1948), kjer je osvojil drugo mesto. Birger je bil tudi trikratni svetovni prvak, leta 1934 pa je zablestel tudi v Sloveniji, kjer je na Bloudkovi velikanki skočil 92 metrov in postavil svetovni rekord! Bil je tudi odličen alpski smučar. Na ZOI 1936 je tako v kombinaciji osvojil nehvaležno četrto mesto, leto dni pozneje pa se je znašel tudi med dobitniki medalje v alpskem smučanju, saj je na svetovnem prvenstvu v švicarskem Mürrenu osvojil bronasto medaljo. Birger in Sigmund Ruud sta leta 1932 nastopila na zimskih olimpijskih igrah v Lake Placidu. Foto: Guliverimage Smučarski skoki so navduševali tudi najmlajšega izmed treh bratov Ruud, Asbjorna Ruuda (rojen leta 1919). Na olimpijskih igrah se ni prebil med dobitnike odličij, je pa blestel leta 1938 na svetovnem prvenstvu v Lahtiju in osvojil zlato medaljo!