Alpske smučarske so se danes na olimpijskih igrah v Jančingu pomerile v smuku. Naslov olimpijske prvakinje je pripadel Švicarki Corinne Suter, ki je za 16 stotink prehitela vodilno smukačico sezone, Italijanko Sofio Goggio, tretje mesto je pripadlo Nadii Delago. Ilka Štuhec ni pripravila presenečenja, z zaostankom 3,01 je osvojila 22. mesto in tekmo končala v solzah. Tik za njo se je uvrstila še Maruša Ferk Saioni (+3,12).

Olimpijski smuk na progi Skala v Jančingu je postregel z zanimivim razpletom. Zaradi premočnega vetra je bila preizkušnja prestavljena za pol ure, a to ni zmedlo Švicarke Corinne Suter, ki je lanskemu naslovu svetovne prvakinje v smuku iz Cortine d'Ampezzo v Pekingu dodala še naslov olimpijske prvakinje. 27-letna švicarska smučarka iz Schwyza je s številko 15 ob prihodu v cilj razblinila italijanske sanje o trojni zmagi. Suterjeva je namreč za 16 stotink sekunde prehitela prvo smukačico sezone, Italijanko Sofio Goggio, ki je po težavah s poškodbo stisnila zobe in je z napadalno vožnjo – nekaj časa je sicer izgubila v spodnjem delu proge – in glasnim krikom navdušenja ob prihodu v cilj pokazala, da ji je z ramen padlo veliko breme.

Corinne Suter je nova olimpijska prvakinja. Foto: Guliverimage

A veselje Italijanke, ki je branila olimpijsko krono, ni trajalo dolgo, saj jo je le nekaj minut pozneje prehitela švicarska tekmica. 29-letna Italijanka, ki je v tej sezoni dobila štiri izmed šestih smukov za svetovni pokal, je nato vidno razočarana zapustila mesto za vodilne. Bronasto odličje je osvojila Nadia Delago (+0,57), ki v svetovnem pokalu še nikoli ni stala na odru za zmagovalke.

Sofia Goggia je ob prihodu v cilj prevzela vodstvo in od zadovoljstva glasno zakričala. A nato jo je prehitela še Švicarka. Foto: Guliverimage Olimpijska prvakinja Suterjeva je v tej sezoni svetovnega pokala dobila tudi zadnjo smukaško preizkušnjo pred odhodom v Peking, najboljša je bila na na smuku v Garmisch-Partenkirchnu. V tej sezoni je na stopničkah stala še na drugem smuku v Lake Louisu, kjer je bila tretja, v smukaškem seštevku pa je na drugem mestu.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec v solzah

Slovenki nista pripravili presenečenja in sta nastopili v skladu s celotno sezono. Ilka Štuhec je skozi celotno progo močno izgubljala, z zaostankom 3,01 pa je svoj zadnji olimpijski nastop v karieri končala na 22 mestu. "Kar zadeva treninge, priprave, smo naredili vse. Žal mi je za težave s hrbtom, tudi danes stanje ni bilo ravno odlično. To se je tudi poznalo na nastopu in to je to," je v solzah po svojem nastopu za TV Slovenija dejala 31-letna slovenska smučarka.

Še večji zaostanek si je na svojem 15. olimpijskem nastopu pridelala Maruša Ferk Saioni, ki je z zaostankom 3,12 osvojila 23. mesto med 31 uvrščenimi smučarkami. 23. je bila 33-letna Slovenka tudi na petkovem superveleslalomu.

Maruša Ferk Saioni je 23. mestu v superveleslalomu dodala še 23. mesto v smuku. Foto: Reuters

Visoko je zaostala tudi superveleslalomska olimpijska prvakinja Švicarka Lara Gut-Behrami (+2,16), ki se poleg Goggie in Suterjeve kot edina še lahko pohvali s smukaško zmago v tej sezoni. 30-letnica je osvojila 16. mesto. Dve mesti za njo je končala, vsaj za zdaj, osmoljenka iger, Američanka Mikaela Shiffrin (+2,49), ki je smuk izkoristila predvsem kot pripravo na četrtkovo alpsko kombinacijo.

Na startu je bilo le 36 smučark.

V četrtek alpska kombinacija, nato še ekipni boj

Alpske smučarke do konca olimpijskih iger čaka še že omenjena alpska kombinacija, na kateri bo barve Slovenije branila le Ferk Saionijeva. Predzadnji dan iger na Kitajskem pa bo v soboto sledila še paralelna tekma mešanih ekip z močno slovensko zasedbo, ki jo bodo sestavljali olimpijski veleslalomski podprvak Žan Kranjec, Miha Hrobat, Tina Robnik, ki si je na enem izmed treningov v Pekingu spet izpahnila ramo, Andreja Slokar in rezerva Ana Bucik.

Končni vrstni red:

1. Corinne Suter (Švi) 1:31,87

2. Sofia Goggia (Ita) +0,16

3. Nadia Delago (Ita) +0,57

4. Kira Weidle (Nem) +0,71

5. Elena Curtoni (Ita) +1,00

6. Joana Hählen (Švi) +1,29

7. Cornelia Hütter (Avt) +1,48

8. Mirjam Puchner (Avt) +1,58

9. Marie-Michele Gagnon (Kan) +1,60

10. Laura Gauche (Fra) +1,60

...

22. Ilka Štuhec (Slo) +3,01

23. Maruša Ferk Saioni (Slo) +3,12