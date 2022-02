Arianna Fontana z zmago na 500 metrov do 10. olimpijske kolajne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je že 10. olimpijska kolajna za 31-letno Italijanko in druga zlata, tudi prvo je osvojila v disciplini na 500 metrov. Fontana je vodstvo prevzela krog in pol pred koncem, ko je po notranji strani prehitela Shultingovo. Njen čas je bil 42,488 sekunde.

Nizozemka je tekmo končala na drugem mestu, zaostala je za 71 tisočink sekunde. Tretje mesto je s časom 42,724 osvojila Kanadčanka Boutinova.