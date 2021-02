"Želim pobirati kolajne na najvišji ravni"

Že dodobra obrabljena športna fraza, "če bi mi nekdo to dejal pred sezono, bi rekla, da je nor", drži tudi v primeru Andreje Slokar, ki se je ob njej le nasmehnila. V prvih mesecih sezone se je namreč prebila do prvih točk svetovnega pokala v obeh tehničnih disciplinah, zavladala v slalomskem seštevku evropskega pokala in si izborila nastop na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. "Za vse, kar se je zgodilo, bi, če bi mi nekdo to napovedal, dejala, da gre za neumnost. Sem pa vesela. Veselim se vsake tekme posebej. Naslednja bo na svetovnem prvenstvu," pripoveduje 23-letna Ajdovka.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Na tekmi, ki jo čakata ob koncu svetovnega prvenstva v Dolomitih, gleda zelo realno. "Na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih se gre v tekmo po kolajno. Zavedam pa se, da še nisem v krogu tistih smučark, ki lahko merijo tako visoko. Prav gotovo pa sem bom potrudila pokazati največ, kar znam," pravi slalomska specialistka, katere realni cilj bi bil lahko, ob krepko izboljšanem štartnem položaju, boj za petnajsterico in s tem tudi točke na lestvici WCSL.

Čas do nastopa na SP bo izkoristila za tisto, kar je v zadnjem obdobju najbolj pogrešala. "Težko je vzdrževati ritem. Veliko tekem, "skakanje" z evropskega na svetovni pokal … Trpeli so treningi. V zadnjem mesecu in pol bi lahko na prste ene roke preštela treninge. Zame pa so ti zelo pomembni, saj prinašajo potrditev. Po dobrem treningu grem vedno še bolj samozavestna naprej. Zato je zelo dobrodošlo, da bom med veleslalom evropskega pokala na Krvavcu in vse do odhoda v Cortino d'Ampezzo lahko le trenirala," poudarja.

Za Slokarjevo so res divji tedni. V tej zimi je nastopila že na 21 tekmah. Najraje se seveda spominja štirih tekem evropskega pokala, na katerih se je povzpela na zmagovalne stopničke (po dvakrat prva in druga) ter treh uvrstitev v finalno vožnjo tekem svetovnega pokala. Ob odstopu na Semmeringu je bila v Kranjski Gori 19. v veleslalomu in malo pred tem 23. na slalomu v Flacauu. Posledično je na lestvici FIS v slalomu pridobila kar 91 mest (trenutno je 21.), v veleslalomu pa 109 (248.).

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V veleslalomu je veliko odvisno od pogojev in postavitve. Na določenih se dobro odrežem. Precej več je takšnih, v katerih še ne znam dobro smučati. Predvsem takrat, ko je postavitev bolj odprta, ko se pojavijo ravninski deli … Tam se izgubljam. Težko je priključiti drugo disciplino. A bom storila vse, da se bo to zgodilo," o dejstvu, da se v slalomu že počuti samozavestno, medtem ko pa v drugi tehnični disciplini še ne, razmišlja Slokarjeva in dodaja: "Tehnično se v slalomu smučam neprimerno bolje. Tudi rezultati so boljši kot v veleslalomu. Uživam pa tudi v slednjem. Pravzaprav uživam vedno, ko stopim na vrh zasneženega hriba."

Navdušujoči preboj, res z nekajletno zamudo, je v prvi vrsti posledica osredotočenega dela prevetrene samostojne ekipe. Slokarjeva, ki izpostavlja nadaljnje napredovanje na fizični, tehnični in mentalni ravni, pa poudarja, da je prostora za napredek še veliko. In ker stalno govori o učenju, napredovanju, širjenju tekmovalne palete in podobnem, bi bilo seveda zanimivo slišati tudi, kje bi se lahko ta pot končala. "Moj cilj je pobirati kolajne. Pri tem merim na tekmovanja najvišje ravni," samozavestno odgovarja in dodaja: "Šele čas bo pokazal, kakor realni so moji cilji."

O vse bolj pogostih nastopih v medijih ...

"Sprva sem bila zelo zadržana. Bala sem se vsakega pogovora in javne objave. A sem se začela z mentalno pripravo, tako da sem premik naredila tudi na samozavesti. Sem komunikativna, čeprav ne bom rekla, da prav uživam v intervjujih."