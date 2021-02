Lara Gut-Behrami in tekmice izgubljene v megli

Več kot 90 minut je trajalo prestavljanje štarta ženskega superveleslaloma. Organizatorjem je sicer uspelo odstraniti velike količine novozapadlega snega. V ciljni areni je posijalo celo sonce. Toda nad progo Olimpia delle Tofane se je zgrnil gost pas megle. Sprva je vodstvo tekmovanja tekmo poskušalo rešiti s selitvijo na nižji oziroma nadomestni štart. A ker so se razmere z vidljivostjo vmes še poslabšale, je uro in pol po predvidenem prvotnem štartu sledila nova odpoved. Že tretja na SP 2021, kjer kolajne še naprej ostajajo brez novih lastnikov. Usoda tekme zdaj še ni dokončno znana. Odločitev bo padla popoldne. Kot možen nadomestni termin se ponuja sreda.

Prva favoritinja je Lara Gut-Behrami

Žensko superveleslalomsko preizkušnjo in s tem tudi prvenstvo bi sicer morala odpreti Italijanka Marta Bassino. S številko sedem naj bi nastopila vodilna v seštevku discipline v svetovnem pokalu, prerojena Lara Gut-Behrami, ki je na svetovnih prvenstvih osvojila pet kolajn, a zlata še nima. Švicarka je na zadnjih štirih superveleslalomih vselej zmagala, le na uvodni tekmi sezone je slavila češka dvoživka Ester Ledecka. Gut-Behramijeva bo torej, ko bodo vremenske razmere to dovoljevale, prva favoritinja.

Foto: Guliver Image

Naslov prvakinje iz Aareja sicer brani Američanka Mikaela Shiffrin, ki v tej zimi v hitrih disciplinah še ni tekmovala. Na tekmo pa so prijavljene tudi tri Slovenke. Na nastop je ob Maruši Ferk in Meti Hrovat tokrat zaman čakala Ilka Štuhec, ki je v ponedeljek po dveh tednih znova stala med vrati in opravila trening. Za Štajerko naj bi bila preizkušnja pomembna predvsem za samozavest in občutek tekmovalnosti. Njena glavna tekma je namreč na sporedu v soboto, ko bo znova branila naslov svetovne prvakinje v smuku.

Že tri prestavljene tekme

Prvi komplet odličij na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo bi sicer morali podeliti že v ponedeljek, a so zaradi slabih vremenskih razmer alpsko kombinacijo za dekleta prestavili na prihodnji ponedeljek (15. februarja). Prav danes bi morali v superveleslalomu tekmovati tudi moški, a je do zamika prišlo že dan pred tem. Novi termin? Četrtek ob 11.30. Boj za snežinke FIS se bo tako v Dolomitih, kjer veljajo strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, začel s sredino moško kombinacijo, na kateri bosta ob srebrnem z zadnjega prvenstva Štefanu Hadalinu nastopila še Martin Čater in Miha Hrobat.

Cortina d'Ampezzo, svetovno prvenstvo, superveleslalom (ž)

