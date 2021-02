V ekipi dvakratne svetovne prvakinje v smuku (2017, 201) Ilke Štuhec pred torkovim superveleslalomom, ki ga bodo poskušali izpeljati ob 13. uri, ostajajo previdni in gledajo širšo sliko.

Razmere v Dolomitih so Štajerki v zadnjih dneh močno prekrižale načrte. Načrtovali so nekaj dni treninga, ki bi pokazal, kakšen je prag bolečine v gležnju, zaradi katerega je Štuhčeva izpustila tekmi v Garmisch Partenkirchnu. Obilo deževja in snega v zadnjih dneh je prineslo zaprtje okoliških smučarskih središč in med drugim odneslo današnji začetek prvenstva s kombinacijsko tekmo.

Po dveh tednih spet med vrati Zaveda se, da bolečina v gležnju ne bo kar izginila, in dodaja, da bo stisnila zobe. Foto: Guliverimage

Štuhčeva je z ekipo današnji dan izkoristila za trening v Cortini d’Ampezzo in prvič po 14 dneh trenirala med vrati, na sicer zelo mehkem snegu in v veleslalomski postavitvi.

"Vsekakor je dobro biti nazaj na snegu in skušati napadati. Veselim se jutrišnjega začetka prvenstva. Na Cortino imam lepe spomine in upam, da na tem prvenstvu ustvarimo nove. Gleženj je tukaj. Pričakovati, da bo bolečina izginila, je iluzorno, zato je potrebno stisniti zobe. Jutri grem v tekmo brez pritiska, razen tistega na zunanjo smučko, kot pravi Štef," pred prvo tekmo svetovnega prvenstva sporoča 30-letnica.

Ne bodo brezglavo tvegali

"Svetovna prvakinja vedno želi nastopiti. Veseli nas, da je temu tako. Jutri imamo priložnost, da znova začuti hitrost, da nadene štartno številko, tekmuje. Trenutno boljše podlage in pogojev, kot je superveleslalomska proga, ne bomo našli. Kot pravi sama, pritiska ni," je po današnjem treningu razmišljal trener Štuhčeve Stefan Abplanalp, ki opozarja, da v primeru slabih razmer ne bodo pretirano tvegali.

"Jutrišnji štart je zelo pomemben za samozavest in občutek tekmovalnosti. A če zjutraj ocenimo, da razmere niso primerne in je tveganje preveliko, smo tu, da Ilko zaščitimo in da ne tvegamo brezglavo," pravi trener Štuhčeve Stefan Abplanalp. Foto: Vid Ponikvar

Za torek so v Cortini napovedane podobne vremenske razmere kot v zadnjih dneh. "Vedno moramo gledati širšo sliko. Moramo se zavedati, da zaradi bolečin v gležnju zadnjih 14 dni nismo mogli količinsko trenirati toliko, kolikor bi želeli. Letos je dokazano najbolj konkurenčna v smuku, zato je naš osrednji cilj priti v najboljši možni pripravljenosti na sobotni smuk. Jutrišnji štart je zelo pomemben za samozavest in občutek tekmovalnosti. A če zjutraj ocenimo, da razmere niso primerne in je tveganje preveliko, smo tu, da Ilko zaščitimo in da ne tvegamo brezglavo," še dodaja trenerski šef Mariborčanke.

Tri Slovenke

Torkov superveleslalom je predviden ob 13. uri. Na štartu bodo tako tri Slovenke, Štuhčeva bo imela številko 26, Maruša Ferk 30, Meta Hrovat pa bo nastopila povsem zadnja, 44.

Naslov prvakinje bo branila Mikaela Shiffrin, najbolj dominantna smučarka discipline v tej sezoni pa je Lara Gut-Behrami.