Težave za organizatorje SP se nadaljujejo

Potem ko so morali organizatorji svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Cortini zaradi slabih vremenskih razmer odpovedati današnjo žensko kombinacijo, je prišlo do prestavitve torkovega moškega superveleslaloma. Tekmo naj bi izvedli v četrtek ob 11.30. Ni pa še povsem jasno, ali bodo v torek ob 13.uri vendarle uspeli izpeljati ženski superveleslalom, za katerega je kljub odsotnosti treninga nastop načrtovala Ilka Štuhec.

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo bi morale danes z alpsko kombinacijo odpreti smučarke, a jim je boj za odličja odneslo vreme. Močne snežne padavine so organizatorjem onemogočile varno pripravo proge Olimpia delle Tofane. Sprva so spremenili razpored kombinacije, na koncu pa so se vdali in preizkušnjo odpovedali.

Več sreče v četrtek? Vincent Kriechmayr je vodilni superveleslalomist sezone. Foto: Guliverimage/Getty Images

Zaradi neugodnih vremenskih razmer je zdaj prišlo tudi do spremembe v torkovem programu. Organizatorji so želeli izpeljati tako moški kot ženski superveleslalom, a so moškega že prestavili na četrtek ob 11.30, kar pomeni, da previden prvi moški trening smuka odpade.

Naslov prvaka iz Åreja brani Italijan Dominik Paris, ki v superveleslalomskem seštevku zaseda šele 16. mesto, vodilni je Avstrijec Vincent Kriechmayr.

Lara Gut-Behrami letos blesti na superveleslalomih. Foto: Guliver Image

Naj pa bi v torek ob 13. uri poskušali izpeljati žensko superveleslalomsko preizkušnjo. Na tej je, pa čeprav zadnja dva tedna ni trenirala, nastop načrtovala tudi branilka smukaškega naslova prvakinje Ilka Štuhec. Uradne potrditve, ali tekma v torek res bo, še ni.

Naslov superveleslalomske prvakinje brani Mikaela Shiffrin, najboljša predstavnica discipline v tej sezoni pa je prebujena Švicarka Lara Gut-Behrami.

