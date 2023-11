Za Kranjca in druščino nova priložnost v Aspnu

Veleslalom v Söldnu, ki tradicionalno odpre sezono svetovnega pokala, so morali 29. oktobra prekiniti po 47 smučarjih zaradi premočnega vetra, pozneje so tekmo odpovedali.

Tekmi so zdaj našli nov termin v petek, 1. marca 2024. V naslednjih dveh dneh pa bosta v Aspnu v Koloradu še prvotno načrtovana veleslalom in slalom. Ameriška turneja v tehničnih disciplinah se bo tako za smučarje podaljšala na pet tekem, saj bodo pred tem v v kalifornijskem Palisades Tahoeju nastopili še na enem veleslalomu in slalomu 24. in 25. februarja.

