"Zveza vzame malo preveč. Oziroma vzame vse."

Uvodni moški slalom zime v Gurglu, ki sta ga zaznamovala trojna zmaga Avstrijcev in protest okoljskih aktivistov, je minil brez drugega najboljšega slalomista prejšnje sezone. Lucas Braathen je pred mesecem dni pri vsega 23 letih oznanil konec kariere. Eden od razlogov je bil spor z norveško zvezo. Temu, da je to velika izguba za alpsko smučanje, pritrjujejo tudi njegovi tekmeci. V bran ga je vzel tudi Henrik Kristoffersen: "Norveška zveza si vzame malo preveč. Oziroma vzame vse."

Protest v Gurglu Foto: Guliverimage Začetek svetovnega pokala v alpskem smučanju letos zaznamuje dogajanje v zakulisju. Zaradi posegov v ledenik pod Matterhornom so se oglasili okoljevarstveniki, ti so zdaj prekinili sobotni moški slalom v Gurglu. Po dveh lanskih odpovedih (pomanjkanje snega) so zaradi vetra odpadli tudi prvi trije letošnji smuki nad Zermattom. Vprašljiv je tudi četrti to nedeljo z Ilko Štuhec. Druga tema, ki še vedno razburja v zakulisju, pa je nepričakovano slovo enega najboljših slalomistov Lucasa Braathena, ki je pred Söldnom oznanil konec kariere, ker ni več zdržal pritiskov na norveški smučarski zvezi. Ta ga je omejevala na vsakem koraku.

In tako kot je bil na temo sobotnega okoljevarstvenega protesta najglasnejši Henrik Kristoffersen, je Norvežan brez dlake na jeziku govoril tudi o rojaku Braathenu. Tudi sam je namreč v preteklosti že imel težave z zvezo glede pokroviteljev. "Norveška zveza si vzame malo preveč. Oziroma vzame vse," je dejal v Gurglu. Norveška zveza torej želi, da gre ves denar od pokroviteljev, ki jih imajo na dresih in kapah, na njihov račun in šele nato ga deli naprej tekmovalcem.

"Zaradi njega so ljudje vklopili televizijo"

Lucas Braathen je pred Söldnom v solzah sporočil, da pri vsega 23 letih končuje kariero. Foto: Guliverimage Obenem je zveza 22-letnega Braathena omejevala še pri marsičem drugem. Ni jim bilo najbolj všeč, da je malo poseben, da ni nič nenavadnega, če pride na tekmo z nalakiranimi nohti. "Smučanje potrebuje prave karakterje," poudarja tudi Kristoffersen, zato je umik Braathena zelo velika izguba za šport, ki poskuša privabiti mlajše gledalce. "Njegova odločitev je velik udarec za smučanje." Podobno razmišlja tudi zmagovalec sobotnega slaloma, Avstrijec Manuel Feller: "Zaradi njega so ljudje vklopili televizijo." Njega so ljudje opazili, pa je dodal drugouvrščeni na prvi moški tekmi sezone, Avstrijec Marco Schwarz. Avstrijci so sicer v Gurglu dosegli trojno zmago (tretji je bil Michael Matt).

Tekmeci in navijači tako upajo, da se bo Braathen vendarle vrnil na sneg in na tekme svetovnega pokala. Ker je njegova mama Brazilka, obstaja možnost, da bi nastopal pod brazilsko zastavo.