Čater na Saslongu naredil popravni izpit, zmagal Kilde

Martin Čater je po ničlah na uvodnih dveh superveleslalomih sezone v Val Gardeni le smučal tako, kot zna, in osvojil 12. mesto. Boštjan Kline je na tretjem superveleslalomu sezone odstopil. Zmagal je Aleksander Aamodt Kilde.

Zmagovalec Kilde. Foto: Reuters Na tretjem superveleslalomu sezone so bili razred zase Norvežan Aleksander Aamodt Kilde ter Avstrijca Matthias Mayer in Vincent Krichmayr. Ločilo jih je 27 stotink. Že četrti Beat Feuz je zaostal več kot pol sekunde za zmagovalcem. Za Kildeja je to tretja zmaga v sezoni. Na progi pod goro Sassolungo v osrčju Dolomitov pa je razočaranje doživel Švicar Marco Odermatt, ki je bil pred tekmo vodilni tako v superveleslalomskem kot skupnem seštevku. Osvojil je šele 24. mesto (+1,37). Svetovni vrh je res širok, smučarji pa zelo izenačeni.

"Zelo zadržan pristop, nerazumljivo, slabo smučanje na superveleslalomih v Beaver Creeku," je v pogovoru za Sportal o nastopu Martina Čatra nedavno dejal glavni trener slovenske ekipe za hitre discipline Grega Koštomaj. V Val Gardeni je Čater naredil popravni izpit. S sekundo in 14 stotinkami zaostanka je osvojil 12. mesto. To je njegov drugi najboljši superveleslalomski rezultat v svetovnem pokalu. Boljši je bil le pred skoraj petimi leti, ko je bil v Kvitfjellu šesti. Še boljši rezultat pričakuje v soboto na klasičnem smuku.

Boštjan Kline in Nejc Naraločnik sta odstopila v spodnjem delu proge, Miha Hrobat pa je z 41. mestom ostal brez točk za svetovni pokal (+2,14).

Val Gardena, superveleslalom:



1. Aleksander Aamodt Klide (Nor) 1:25,91

2. Matthias Mayer (Avt) +0,22

3. Vincent Kriechmayr Avt) +0,27

4. Beat Feuz (Švi) +0,57

5. Stefan Rogentin (Švi) +0,74

6. Dominik Paris (Ita) +0,80

7. Max Franz (Avt) +0,85

8. James Crawford (Kan) +0,92

9. Ryan Cochrane Siegel (ZDA) +0,99

10. Travis Ganong (ZDA) +1,00

...

12. Martin Čater (Slo) +1,12

41. Miha Hrobat (Slo) +2,14

Odstop: Boštjan Kline, Nejc Naraločnik