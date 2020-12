Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred Ilko Štuhec in tekmicami je prvi smuk sezone. Začel se bo ob 10.30. Foto: AP Photo/Giovanni Auletta, Guliverimage

Pred specialistkami za hitre discipline je prvi smuk nove sezone. Na štartu v Val d'Iseru bosta tudi dve Slovenki, Ilka Štuhec in Maruša Ferk. Začetek smukaške preizkušnje je predviden ob 10.30.

Po alpskih smučarjih bodo prve tekme v hitrih disciplinah v tej sezoni dočakale tudi smučarke. Te so zbrane v Val d'Iseru, kjer jih čakajo tri preizkušnje. Vse skupaj se začenja z današnjim smukom.

Ob 10.30 ga bo odprla Italijanka Francesca Marsaglia, prva od Slovenk bo s številko deset nastopila Ilka Štuhec, Maruša Ferk pa se bo na progo odpravila predzadnja (52).

Na uradnih treningih sta s smukom najhitreje opravili Američanki Alice Mckennis Duran (sreda) in Johnson Breezy (četrtek). Štuhčeva je bila na prvem treningu 14. in na drugem deveta, Ferkova pa 16. in 36.

V soboto sledi še en smuk, v nedeljo pa superveleslalom.

Val d'Isere, smuk, ženske

