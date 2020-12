V slovenskem taboru veseli avstrijske odločitve

Glavni trener skakalk Zoran Zupančič je vesel, da so vskočili Avstrijci in da se bo svetovni pokal le začel sredi decembra.

Glavni trener skakalk Zoran Zupančič je vesel, da so vskočili Avstrijci in da se bo svetovni pokal le začel sredi decembra. Foto: Vid Ponikvar

A Ramsau je že prvi uspeh ženskega skakanja v sezoni. Po odpovedi tekem v Lillehammerju, Sapporu in Zau je nekaj časa kazalo, da se bo svetovni pokal začel šele konec januarja na Ljubnem ob Savinji. Zdaj bodo 18. decembra za uvod poskrbeli Avstrijci, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

V zadnjem obdobju trenirali normalno

"Glede na to, da je bilo 100-odstotno obljubljeno, da svetovni pokal bo, seveda so bile možne različne izvedbe izpeljav, smo bili mi presenečeni nad tem, da so tekme začele odpadati. Mi smo v zadnjem obdobju trenirali normalno, res pa je, da se, ko si v ritmu za odhod na tekmovanja in le ta nato odpadejo, nekako izgubiš. V takšnih trenutkih je treba nekaj narediti, umestiti določen premor in nato spet začeti. Mi smo res veseli, da je avstrijska zveza sprejela tekmovanje, ki bo skupaj z nordijskimi kombinatorci v Ramsauu. Tako zdaj lahko normalno načrtujemo treninge za naprej," je spremembo v koledarju pokomentiral glavni trener slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič.

Slovenke bodo prihodnje dni trenirale v Planici. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Najprej v Planico, nato v Ramsau

Namesto v Lillehammer se bodo Slovenke zdaj odpravile v Planico, kjer jih čakajo sklepne priprave na uvod v sezono. "Zelo smo se veselili možnosti treninga na snegu v Planici. Nekaj možnosti za to bomo imeli. To bo konec tega tedna in še v ponedeljek. Kasneje bo skakalnica zaprta zaradi mehurčka svetovnega pokala fantov, ki bodo prišli iz Nižnjega Tagila. Potem se bomo obrnili na Avstrijo, skušali bomo narediti še dva treninga v Ramsauu. Upamo, da bo teh nekaj dni, ki nam ostajajo na voljo za tehnični trening, vreme ugodno," še pravi Zupančič.

V ekipi velikih ugank ni. Ema Klinec, Nika Križnar in povratnica po poškodbi, Urša Bogataj, imajo nastope skozi celotno sezono tako rekoč zagotovljene. Za preostala na tekmi kandidirajo Špela Rogelj, Katra Komar, Jerneja Brecl in Maja Vtič.

