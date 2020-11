Skakalke dobile "avstrijski" odgovor

Zadnja leta so dekleta novo tekmovalno obdobje tradicionalno začela na Norveškem, a letos se je zgodila sprememba. Skandinavski organizatorji so zaradi trenutnega položaja, povezanega z novim koronavirusom, tekmi, načrtovani za 5. in 6. december, odpovedali. Upajo, da ju bodo lahko izvedli v poznejšem terminu.



Dolgo časa ni bilo jasno, kdaj se bo sezona skakalk le začela, danes pa so Avstrijci sporočili, da bodo oni prevzeli uvod v svetovni pokal. Ta se bo začel 18. decembra, ko bodo skakalke v Ramsauu opravile eno individualno tekmo. Nato bi morala slediti azijska turneja, a je vseh pet tekem v Sapporu in Zau odpovedanih.



Po azijski turneji, ki je ne bo, je na koledarju Ljubno (23. in 24. januar), pa Titisee-Neustadt (30. in 31. januar), Hinzenbach (6. in 7. februar), dve tekmi na olimpijskem prizorišču, katerih izvedba je negotova (11. in 12. februar), Rasnov (19. in 20. februar), turneja Raw-Air (od 14. do 18. marca) in za konec še turneja Blue Bird v Rusiji (od 20. do 28. marca).



Preberite še: