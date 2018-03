V Planici pojasnili, zakaj letos ne bo zaslužka

Po finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih 2018

Planica je zadržala status največje in najbolj obiskane športne prireditve v Sloveniji. Dnevi, namenjeni izkazovanju navdušenja nad smučarskimi poleti, so potekali na tekmovanju, katerega proračun je znašal 2,3 milijona evrov. Ni največji v zgodovini, saj so prireditelji v obdobju največjih uspehov Petra Prevca in znamenite "prevcmanije" razpolagali še z višjimi številkami, je pa še vedno z naskokom največji med vsakoletnimi športnimi dogodki v Sloveniji.

Najprej bodo prešteli vse račune

Kako velik je projekt prireditve v Planici, pričajo besede Primoža Finžgarja, da je na njej angažiranih okrog dva tisoč ljudi. Foto: Vid Ponikvar Planica ima zelo bogato tradicijo, z zadnjimi pridobitvami na infrastrukturnem področju pa je ujela stik s časom in obiskovalcem ponudila modernejšo in udobnejšo podobo. Predstavlja nacionalni športni praznik. Je letos, ko se je od četrtka do nedelje v Planici zbralo skoraj 60 tisoč gledalcev, poskrbel za dobiček?

"Prezgodaj je še za oceno, saj moramo najprej dobiti vse račune dobaviteljev, nato pa jih še prešteti. Šele nato bomo videli, kakšna je zgodba okrog prihodkov. A glede prireditve smo lahko zadovoljni," je pojasnil Primož Finžgar, dolgoletni generalni sekretar OK Planica.

Pričakovali so večji obisk

V dolini pod Poncami se je letos drenjalo 58.400 obiskovalcev. Foto: Urban Urbanc/Sportida Statistika je pokazala, da si je letošnje tekme (in kvalifikacije) v Planici ogledalo 58.400 gledalcev. "Pričakovali smo, da jih bo še od pet do šest tisoč več, a so tudi te številke obvladljive. Zato je glede organizacije vse potekalo gladko," je bil resda nekoliko razočaran nad končnim številom obiskovalcev, a ga je mirilo dejstvo, da malce manjši obisk od pričakovanja prirediteljev ne more usodneje vplivati na finančni izkupiček Planice.

"V preteklih letih smo ustvarili dobiček, letos pa bomo nekje na ničli," je Finžgar napovedal, da ne bo rdečih številk, kar je dobra novica za prireditelje. Manj prijetna pa je tista, da letos ne bo zaslužka. "Sponzorski delež je relativno konstanten, niha le prihodek od obiskovalcev."

OK Planica je najemnik prizorišča, zato mora Nordijskemu centru Planica, ki je v lasti Zavoda republike Slovenije za šport Planica, plačati najemnino.

OK Planica mora za potrebe tekem najeti in pripraviti prizorišča, ki so v lasti Nordijskega centra Planica. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Prizorišča v Planici najamemo za ves teden. Plačamo najemnino, ki ni nizka. Nordijski center pa ima glede najemnine pravila igre, ki so določena z investicijami. Dejstvo je, da potem OK Planica financira kandidaturni postopek za svetovno nordijsko prvenstvo leta 2023," je pojasnil Finžgar in razkril, zakaj Planica ob upoštevanju vseh stroškov letošnjega večdnevnega dogodka ne bo končala v plusu.

Prireditev v poletih pokrila izgubo na tekmi v teku

Tekmi za svetovni pokal v teku, ki ju je Planica gostila v začetku leta, nista pokrili stroškov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida O tem, kdo bo leta 2023 gostil nordijsko prvenstvo, bo odločal dvoboj med dvema kandidatoma, Planico in norveškim adutom Trondheimom. Odločitev bo padla junija letos na 51. kongresu Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Grčiji, proračun takšnega dogodka, ki traja skoraj dva tedna, pa bi bil po Finžgarjevi oceni vreden vsaj deset milijonov evrov.

"Ta kandidatura nas stane prek 200 tisoč evrov. Na nek način je del investicije tudi tekma svetovnega pokala v tekih, ki je bila letos v Planici. Samo tekma ne pokrije stroškov, zato moramo to izgubo, ali kakor že hočete to imenovati, pokriti s prireditvijo v Planici. Če vse skupaj seštejemo, pa upam, da bo nastala vsaj nula," se zaveda težav, ki se pojavljajo z uvedbo tekem svetovnega pokala v teku, ki pa so potrebne, če bi želela Planica (v četrtem poskusu) končno dočakati naziv gostitelja največjega nordijskega dogodka.

Na nedeljski tekmi so v občinstvu prevladovali poljski navijači. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Ko je bil letos svetovni pokal v tekih v Planici, smo v promocijo dogodka investirali preveč več denarja, kot smo ga pozneje dobili od vstopnic," se zaveda porodnih krčev. Planica jih nima več, saj je prenovljena Letalnica bratov Gorišek s svojo okolico postala idealno prizorišče za vseslovenski praznik.

Če ni uspehov, ni toliko Slovencev

Če bi Peter Prevc in druščina na tekmah posegali po višjih mestih, bi se v Planici zbralo še več navijačev. Foto: Vid Ponikvar Zakaj pa je bil obisk manjši od pričakovanega, čeprav je s številko 58.400 zadržal dober glas o tem, kako so v Sloveniji oboževani velemojstri smučarskih poletov?

"Zagotovo na obisk pomembno vplivajo uspehi Slovencev. Na neki način je to slovenska mentaliteta, da Slovenci prihajajo v Planico gledat le uspehe Slovencev. Če jih ni, potem žal ne pridejo v tako velikem številu," je potegnil vzporednico. Je pa dodal, da predstavlja velik potencial stalna baza občinstva, ki hodi v Planico vsako leto. Tudi v tistih letih, ko Slovenci ne dosegajo najboljših uspehov in ne osvajajo mest pri vrhu."

Treba je dodati, da so prireditelji veseli, ker je na tribunah vse manj zastonjkarjev - oseb, ki želijo prek zvez ali poznanstev dobiti brezplačno vstopnico. "To skupino ljudi smo kar dobro oklestili. Na neki način je to kategorija, ki je vsako leto manjša."

Cvetna nedelja Norvežane zadržala doma

Zmagovalec svetovnega pokala Kamil Stocha v poljubu z ženo Ewo, ki mu je v nedeljo v Planici čestitala za nov veliki kristalni globus. Foto: Urban Urbanc/Sportida Izmed tujih navijačev je bilo z naskokom največ Poljakov, nekoliko manj kot ponavadi pa je bilo Norvežanov, čeprav gre njihovim ljubljencem v tej sezoni odlično.

"Težavo je predstavljala cvetna nedelja. Na Norveškem je to zelo velik družinski praznik. Kadar je tekma v tem terminu, imamo bistveno manjši obisk iz Norveške. Navijači iz drugih držav pa pridejo v večjem številu takrat, ko je njihov skakalec kandidat za globuse. Podobno velja za Slovence," je prepričan, da bi bil obisk tekmovanja povsem drugačen, če bi slovenski orli krojili razplet pri vrhu in se potegovali za najvišja mesta.

Tega letos ni bilo, izjemo je predstavljala le sobotna ekipna tekma, v kateri so izbranci kmalu že nekdanjega trenerja Gorana Janusa osvojili tretje mesto. Kako pa bo prihodnje leto? Takrat bo že znano, ali bo Planica leta 2023 prvič gostila tako želeno svetovno prvenstvo v nordijskih športih.