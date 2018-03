Janusu je jasno, da so vzponi in padci

Sezono slovenskih smučarskih skakalcev je predsednik odbora in zbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič ocenil kot solidno, po Planici pa povedal, da prihaja čas za spremembo na mestu glavnega trenerja A-reprezentance. Goran Janus je ogromno naredil za slovenske skoke, kot pravi sam, pa ima še ogromno energije za nadaljnje delo.

Srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v poletih je bila osrednja lovorika slovenske skakalne reprezentance v tej sezoni. Na olimpijskih igrah se naši orli niso proslavili, v svetovnem pokalu so sicer nanizali dve zmagi (Jernej Damjan in Anže Semenič), a imeli v skupnem seštevku najboljšega šele na 15. mestu. Tam je bil Peter Prevc.

V razvrstitvi poletov je bil slednji prav tako uvrščen najvišje, in sicer na osmem mestu. V pokalu narodov je Slovenija zasedla peto mesto z manj zbranimi točkami kot v prejšnji zimi.

"Konkurenca je stisnjena in je težko prihajati zraven"

Slovenski skakalci so na sobotni ekipni tekmi na letalnici bratov Gorišek poleteli na tretje mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida "Zelo lep konec tedna je za nami. Na posamičnih tekmah smo bili do desetega mesta, na ekipni smo prišli do stopničk. Gledalci so lahko prišli na svoj račun. A so ti, ki so v ospredju, ta trenutek boljši," je planiški konec tedna najprej ocenil Goran Janus.

Nato se je dotaknil celotnega dela sezone: "Če gledamo tekme na letalnicah: na poletih smo dobro leteli. Smolo smo imeli na Kulmu, kjer je bil Jernej Damjan peti, a bil diskvalificiran. Škoda, da danes ni bil zraven Domen Prevc, ker bi zmagal. Kot predskakalec je poletel 240 in 237,5 metra. Sicer sezono ocenjujem kot dobro. Vedno sem v preteklosti poudarjal, ko smo zmagovali, da je uvrstitev med deseterico dober rezultat. Konkurenca je stisnjena in je težko prihajati zraven."

Zaveda se, da so v športu vzponi in padci. Ob prihodu leta 2011 je poskrbel za ogromen vzpon. Slovenski skakalci so postali skakalna velesila, osvajali medalje na nordijskih svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih v poletih, se s Petrom Prevcem veselili tudi velikega kristalnega globusa, zlatega orla na novoletni turneji …

Razočaran nad Kranjčevo izjavo

Izjava Roberta Kranjca ga je razočarala. Foto: Žiga Zupan/Sportida In po sedmih letih delovanja je povsem normalno, da pride tudi do padca. Ker smo se slovenski novinarji z Janusom pogovarjali še pred Ljubom Jasničem, ki je naznanil, da prihaja čas za menjavo, je o morebitni menjavi takrat dejal: "Govori se marsikaj. Bomo videli. Mene čakajo analize in pogovori za naprej. Pogodbo imam sicer do leta 2020."

Na tezo, da ima vsaka stvar rok trajanja, je dodal: "Bomo videli. Energije imam dovolj, mlad sem."

Dotaknil se je tudi besed Roberta Kranjca, ki je potarnal nad odnosom trenerjev do skakalcev, ko ti nimajo rezultatov. Robi je omenjal, da se ni nihče zmenil zanj in mu podal načrta, kako vse skupaj zapeljati. Na to je Janus podal komentar: "Odzval se bom na to. Pred tekmo sem to slišal. Pravila na Smučarski zvezi Slovenije so sledeča: če skačeš za svetovni pokal, ne moreš biti na celinskem pokalu. Ti prehodi so urejeni z B-trenerjem. Z njim sem bil nenehno v stiku. Vsak konec tedna. Čakal sem rezultate, da bo šla stvar na bolje. Stvar ni šla, zato ga ni bilo v ekipi. Nad to izjavo smo razočarani, ker je sebična."

Na trditev, da je Kranjec mislil na čas okoli novega leta, ko mu ni nihče začrtal programa, kako mora trenirati in kaj delati, je dodal: "Morate vedeti, da koledar tekem obstaja. Takrat je bila novoletna turneja. Ne moreš biti na dveh frontah. Tako je bilo tudi takrat, ko sem bil sam B-trener. In to je vse."

"Petru sta manjkala elastičnost in delo nog"

"Peter Prevc je močan šampion in je še mlad." Foto: Žiga Zupan/Sportida Janus verjame, da se bo v prihodnje naš paradni konj Peter Prevc spet dvignil. O tem, kaj mu je manjkalo v tej zimi, je povedal sledeče: "Delo nog in elastičnost. Morate vedeti, da Peter ni takšen, kot je bil takrat. Veliko stvari se je nabiralo. Vse poletje hodiš okoli. Videli ste pri Ilki Štuhec, kaj se je zgodilo, če je vse stoodstotno tempirano. To je težko. Posledice so. Peter je močan šampion in je še mlad."

Kmalu po Planici pa Janusa čaka operativni poseg. V predelu ramena ima namreč že nekaj časa natrgane vezi, in kot pravi sam, bo moral biti šest mesecev na bolniškem dopustu.