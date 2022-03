Ukrajinski olimpijec 17 dni po osvojitvi olimpijske medalje v garaži trepeta za svojo družino

33-letni ukrajinski smučar prostega sloga Aleksandr Abramenko, ki je na zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu osvojil edino olimpijsko medaljo za Ukrajino, in bil zastavonoša ukrajinske olimpijske reprezentance, je še en v nizu številnih Ukrajincev, ki so se znašli v težki življenjski situaciji. Še pred 17 dnevi je stal na zmagovalnem odru in poziral s srebrno olimpijsko medaljo, zdaj se bori za golo preživetje.

Olimpijski prvak iz Pjongčanga in podprvak iz Pekinga skupaj s svojo ženo Aleksandro in dveletnim sinom Dmitryjem trepeta za svoje življenje.

Novinar New York Timesa je njegovo fotografijo, posneto v eni od podzemnih garaž v Kijevu, kjer so si ustvarili zasilno prenočišče, objavil na Twitterju. Večina tviterašev, ki je objavo komentirala, je bila do olimpijca sočutna, našel pa se je tudi nekdo, ki mu je očital, zakaj se skriva, namesto da bi se boril proti ruski vojski.

Freestyle skier Oleksandr Abramenko won Ukraine's only medal at the Beijing Olympics. Tonight he sleeps in a Kyiv parking garage with his family.

I asked him to take a photo and send it to me. This is him with his wife, Alexandra, and their 2-year-old, Dmitry. pic.twitter.com/Nzso6XxiU6 — John Branch (@JohnBranchNYT) March 4, 2022

V objemu z ruskim tekmovalcem



Aleksandr Abramenko je pozornost širše javnosti na olimpijskih igrah v Pekingu vzbudil iz dveh razlogov. Ne samo zato, ker je osvojil edino olimpijsko medaljo za Ukrajino, ampak zaradi objema z ruskim tekmovalcem Iljo Burovom.



Abramenko v objemu z ruskim tekmovalcem Iljo Burovom. "V tem ni nobene simbolike," pravi. Foto: Guliverimage



Pozneje je na vprašanje, ali je bila njegova gesta primer olimpijskega duha, za izdajo nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung odgovoril, da je na to težko odgovoriti, da pa je njuna podobna skupna fotografija že nastala leta 2018, ko je Ukrajinec v Pjongčangu osvojil naslov olimpijskega prvaka, Burov pa je bil bronast.



"Že takrat so me slikali, ko sem čestital Ilji. Na teh igrah seveda nisem želel, da se to ponovi, a se je zgodilo, da me je objel. No, pač je, kar je," je dejal Abramenko, ki objemu ni želel pripisovati prevelike simbolike.



Navodilo ukrajinskim olimpijcem: Izogibajte se ruski ekipi



Ukrajinski športni minister Vadim Hutcajt je sicer ukrajinskim športnikom priporočil, da se med igrami izogibajo ruski ekipi. V intervjuju za spletni časopis Tribuna.com je razkril, da so na "domoljubnem spletnem srečanju" trenerjem priporočili, da "ne stojijo z ruskimi športniki in se z njimi ne fotografirajo". Aleksandr Abramenko je pozornost širše javnosti na olimpijskih igrah v Pekingu vzbudil iz dveh razlogov. Ne samo zato, ker je osvojil edino olimpijsko medaljo za Ukrajino, ampak zaradi objema z ruskim tekmovalcemPozneje je na vprašanje, ali je bila njegova gesta primer olimpijskega duha, za izdajo nemškega časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung odgovoril, da je na to težko odgovoriti, da pa je njuna podobna skupna fotografija že nastala leta 2018, ko je Ukrajinec v Pjongčangu osvojil naslov olimpijskega prvaka, Burov pa je bil bronast."Že takrat so me slikali, ko sem čestital Ilji. Na teh igrah seveda nisem želel, da se to ponovi, a se je zgodilo, da me je objel. No, pač je, kar je," je dejal, ki objemu ni želel pripisovati prevelike simbolike.Ukrajinski športni ministerje sicer ukrajinskim športnikom priporočil, da se med igrami izogibajo ruski ekipi. V intervjuju za spletni časopis Tribuna.com je razkril, da so na "domoljubnem spletnem srečanju" trenerjem priporočili, da "ne stojijo z ruskimi športniki in se z njimi ne fotografirajo".

Foto: Guliverimage

Na dolgo pot bo vzel tudi olimpijski medalji

Kot poroča The New York Times, je Abramenko zadnjih sedem noči preživel v podzemni garaži 20-nadstropne stanovanjske zgradbe, v kateri živi in ki je v bližini največjega kijevskega letališča.

Za danes načrtuje z družino umik iz glavnega ukrajinskega mesta na zahod, v bližino meje s Slovaško in Madžarsko, do koder ima približno deset ur vožnje.

Ukrajinski športniki so pred dnevi družno pozvali k izključitvi ruskih in beloruskih športnikov iz športa:

"Naš načrt je, da pridemo do mojega trenerja Enverja Ablaeva, ki živi v Mukačevu, v Zakrpatski regiji. Šli bomo z avtom. Spakirali bomo najnujnejše potrebščine, hrano in moji olimpijski medalji," je povedal Abramenko, ki se je z novinarjem New York Timesa dopisoval prek kratkih SMS-sporočil.

Tolaži ga misel, da mu kolegi iz sveta športa stojijo ob strani. Športniki iz Švice, vključno z nekdanjim smučarjem prostega sloga Andreasom Isozom, so začeli zbirati sredstva, da bi mu vsaj malo olajšali situacijo, v kateri se je znašel, tako kot na milijone Ukrajincev, in se mu bodo ta konec tedna verjetno pridružili v Mukačevu, da mu pomagajo z zalogami hrane in potrebnega materiala.

Bil je zastavonoša na slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger v Pekingu. Foto: Guliverimage

Bo poprijel za orožje?

Abramenko za zdaj še ne ve, kaj bodo njegovi naslednji koraki. Ne ve, ali bosta žena in sin zapustila Ukrajino, ve pa, da sam tega ne more storiti, saj morajo ukrajinski moški, stari od 18 do 60 let, ostati v domovini.

"Ne vem, ali bom šel v vojno ali ne, niti ne vem, kakšen proces čaka tiste, ki jih vpokličejo v vojsko," je priznal.

Medtem so se številni ukrajinski športniki že pridružili vojaškim silam Ukrajine, žal pa je med njimi tudi že nekaj smrtnih žrtev.

Preberite še: