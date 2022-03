Rusinja v Sloveniji: Ne vidim dobre poti, ki bi lahko končala to situacijo #video

Svojo domovino je zaradi študija zapustila že pred leti, njena družina in prijatelji so ostali v Rusiji. "Prvič, ko sem začela razmišljati o tem, da bi šla stran, je bilo v času sojenja skupini Pussy Riot. Zame je bil to čisti primer, da sodni sistem v Rusiji ne obstaja. Takrat sem začela razmišljati, da Rusije ni več, da ta režim zame ne bo prinesel ničesar dobrega. Ko pa je Rusija napadla Krim, je bilo zame konec," pripoveduje Rusinja.

Propagandi ne morejo ubežati

A v resnici se je začelo že veliko prej. Prebivalci Rusije so podvrženi hudi cenzuri. "Predstavljajte si, da se vam to dogaja 20 let, ves ta čas samo en vir informacij, en uradni vir informacij vsako leto oziroma povsod, na javni televiziji, v poročilih, v otroških oddajah, v časopisih, revijah. Povsod, od mode, kuhanja, malo po malo. In vse, kar se ni skladalo s tem, je bilo označeno kot da je pod vplivom zlobnega Zahoda," še pove sogovornica in nadaljuje, da nova generacija oziroma mladi Rusi zdaj mislijo, da jih Zahod v bistvu sovraži, da niso zaželeni, da obstajajo zlobni Evropejci in Američani, ki si želijo, da se jih uniči.

S svojo družino in prijatelji je ves čas v stiku. V tem trenutku jim ne more pomagati. Beseda vojna pa je med prebivalci in v javnih medijih prepovedana, še pripoveduje: "Uradni mediji uporabljajo izraz mirovna operacija. Pranje možganov in čisti strah, 20 let smo bili vzgajani, da ne izražamo svojega mnenja, da ne smemo biti individualisti."

Propagandi ne moreš ubežati, prav tako ne smeš izražati svojega mnenja. "Mnenja ne smemo napisati na družbena omrežja, ne smemo reči, da si želimo, da se vojna ustavi. Mi si želimo, da bi se vojna ustavila. Protesti proti vojni so protesti proti vladi, proti tej tako imenovani posebni operaciji in so tudi prepovedani, še pove Rusinja, ki osebno ne vidi nobene dobre poti, ki bi lahko končala to situacijo, ki bo oziroma je že hudo prizadela številne prebivalce Rusije.