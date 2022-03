Šokantni prizori: poglejte, kaj so za seboj pustili Putinovi vojaki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Posnetki z dronom, ki so nastali v četrtek, kažejo obsežno uničenje mesta Borodnjanka, ki je od glavnega mesta Kijev oddaljeno 60 kilometrov. Rusi, ki nadaljujejo okupacijo Ukrajine, uničujejo vse na svoji poti.

Bombardiranje mesta Borodnjanka se je zgodilo v sredo zvečer, na posnetku pa so številne uničene stavbe, zgorela vozila, popolnoma uničenih je tudi več hiš. Devetnadstropno stavbo nasproti mestnega občinskega centra je skoraj prepolovilo.

Na glavni ulici tega majhnega mesta je tudi več zgorelih ruskih vojaških tovornjakov, pred mestno pošto je viden kup ruskih vozil, ki so uničena do neprepoznavnosti.

Foto: Reuters

Borodnjanka je majhno mesto s 13 tisoč prebivalci, v katerem so se pred ruskimi silami v sredo branili tudi z molotovkami.

"Ti barbari so zagnali tank in začeli streljati v supermarket, ki je bil že požgan," je dejal eden od domačinov, "in spet je zagorelo." Neki starec, ki je tekal naokoli, pa naj bi sokrajanom vpil: "Dajte mi molotovko, pravkar sem zažgal njihovo vojaško vozilo! Dajte mi malo bencina, da bomo zažgali tank!"

V tem mestu ogenj ponekod še vedno tli. Podatki o civilnih žrtvah niso znani. Borodnjanka je sicer slabih 29 kilometrov zahodno od mesta Hostomel, ki je bil prizorišče hudih spopadov za nadzor nad letališčem Antonov.