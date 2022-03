Pahor: Slovenska vojska je sposobna ubraniti suverenost Slovenije

"Iz poročila Generalštaba Slovenske vojske izhaja, da je Slovenska vojska naredila viden napredek, ni pa ta napredek še dovolj za celovito delovanje v vojnih razmerah," je ocenil vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Ob tem je dodal: "Vendar pa z vso odgovornostjo ocenjujem, da je Slovenska vojska skupaj z drugimi silami in ob podpori ljudi sposobna ubraniti ozemeljsko celovitost in suverenost Republike Slovenije."

Nanizal je, da iz poročila izhaja, da se sredstva za SV povečujejo, izboljšuje se tudi opremljenost, a je bil "zaostanek na tem področju tolikšen, da ga ni bilo mogoče odpraviti v enem koraku".

V stalni sestavi je ustavljen trend padanja števila vojakov, v prostovoljni pogodbeni rezervi pa se je število povečalo za nekaj deset pripadnikov. "To še zdaleč ni dovolj, vendar z doslednim izvajanjem sprejetih ukrepov in njihovim izboljševanjem ter nadgradnjo lahko pričakujemo postopno povečevanje števila pripadnikov Slovenske vojske. To je ključna naloga," je izpostavil Pahor.

Napredek je premajhen tudi v stanju na področju infrastrukture, a je Pahor ob tem izpostavil načrtovane obsežnejše investicije.

Vojska s pomembno vlogo pri podpori Policiji in Civilni zaščiti

Dodal je še, da iz poročila izhaja tudi, da je imela SV v preteklem obdobju pomembno vlogo pri podpori Policiji in Civilni zaščiti, pri varovanju državne meje in v času epidemije covid-19. To pa se kaže v manjšem obsegu rednih in nujnih usposabljanj za izvajanje temeljnega poslanstva – obrambe države.

Tako meni, da je treba "preveriti sedanji obseg nalog in premisliti o optimizaciji angažiranja SV s ciljem dajanja večjega poudarka usposabljanju".

Aktualne grožnje med drugim terjajo tudi okrepljeno delovanje na področju kibernetske varnosti in obrambe, je nanizal. Ob tem pa izpostavil še dobre rezultate SV v okviru mednarodnih vaj.

"Za dosego visoke stopnje pripravljenosti v vseh razmerah bo treba v naslednjih letih vložiti dodatna sredstva, dodatne napore pri izboljšanju organizacije in strukture, infrastrukture, opremljenosti in zagotovitve vseh potrebnih materialnih sredstev," je ocenil predsednik.

"Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena in zaenkrat ni znakov, da bi to bila"

Pahor se je ob tem ozrl na aktualno dogajanje v Ukrajini in ocenil, da se Slovenija na rusko ogrožanje mednarodnega reda in miru s pomočjo Ukrajini in sankcijami zoper Rusijo odziva kot aktivna članica Evropske unije in Nata, kot sestavni del zahodnega sveta.

"Že od začetka agresije poudarjam, da si moramo prizadevati za čimprejšnjo prekinitev ognja in nadaljevanje reševanja spornih vprašanj po mirni poti," je izpostavil.

Hkrati je poudaril, da "Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena in zaenkrat ni znakov, da bi to bila". "Vendar moramo resno in naglo poslabšanje političnih in vojaških razmer v Evropi in svetu jemati z vso resnostjo. V tem smislu bo Slovenija po potrebi sprejemala sorazmerne ukrepe," je napovedal. "Slovenija je bila in ostaja varna država," je poudaril.