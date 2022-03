Slovenska uprava za jedrsko varnost izdala sporočilo za javnost

Obstreljevanje in požar na lokaciji ukrajinske jedrske elektrarne Zaporožje nima vplivov na ozemlje Republike Slovenije, so sporočili z Uprave za jedrsko varnost ministrstva za okolje in prostor. Dogodek sicer še naprej spremlja strokovna skupina uprave, ki bo javnost obveščala tudi o nadaljnjem dogajanju na tem območju.

"Iz Mednarodne agencije za atomsko energijo so nam sporočili, da je danes, 4. 3. 2022, ob 00:40 po našem času na lokaciji jedrske elektrarne Zaporožje prišlo do obstreljevanja in posledično požara," so pri Upravi za jedrsko varnost zapisali v sporočilu za javnost.

Osebje nadzoruje stanje, ena od šestih enot še delujoča

Požar je izbruhnil na stavbah, ki niso vitalne za jedrsko varnost elektrarne in so ga že pogasili, področje elektrarne pa so zavzele ruske vojaške enote.

"Osebje elektrarne še naprej dela in nadzoruje stanje elektrarne. Na lokaciji elektrarne deluje še ena od šestih enot. Osebje preverja morebitno škodo, zaustavili so dve enoti, ki jih ohlajajo, ostale tri enote so bile zaustavljene že prej," so še naši organi sporočili javnosti.

Hlajenje elektrarne je zagotovljeno. Povišanega sevanja v okolju niso zaznali, so našemu prebivalstvu še sporočili z urada za jedrsko varnost. Foto: Reuters