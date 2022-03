Ukrajinci Rusom kradejo orožje s traktorji in motorji? #video

Verjetno najbolj znan od vseh posnetkov je video, ki prikazuje, kako s traktorjem vlečejo rusko oboroženo transportno vozilo. Posnetek se je pojavil v številnih mednarodnih medijih, predvsem zaradi dejstva, da ga je na Twitterju delil britanski poslanec Johnny Mercer.

No expert, but the invasion doesn’t seem to be going particularly well.



Ukrainian tractor steals Russian APC today 👇 pic.twitter.com/exutLiJc5v