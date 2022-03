Nato kljub ukrajinskim zahtevam proti prepovedi preletov nad Ukrajino

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je sporočil, da je Nato proti vzpostavitvi območja prepovedi preletov nad Ukrajino, da bi tako pomagali ukrajinskim silam v boju proti ruskim letalom, kar je podpiral tudi premier Janez Janša. Pobudo je danes zavrnil tudi predsednik republike Borut Pahor. Kot je opozoril, bi to pomenilo "vojno velikih razsežnosti" in povsem "nepredvidljiv razvoj dogodkov".

Članice zveze Nato nasprotujejo vzpostavitvi območja prepovedi preletov nad Ukrajino, je poudaril Jens Stoltenberg po izrednem zasedanju zunanjih ministrov Nata v Bruslju. Nato noče biti neposredno vpleten v konflikt v Ukrajini, saj bi to pomenilo še več ubitih civilistov, je dejal.

Ideja o vzpostavitvi območja preletov nad Ukrajino je danes na zasedanju bila omenjena, vendar se zaveznice strinjajo, da ne bi smelo biti zavezniških letal v zračnem prostoru nad Ukrajino niti zavezniških sil na ozemlju te države, je povedal Stoltenberg.

Generalni sekretar je sicer ocenil, da bodo prihodnji dnevi verjetno še hujši, da bo še več smrti in uničenja. Opozoril je na tveganja za Gruzijo, Moldavijo in BiH ter pozval h krepitvi pomoči zavezništva Gruziji in BiH v luči ruske grožnje.

Pahor zavrnil pobude o Natovem vzpostavljanju prepovedi preletov

Tudi predsednik republike Borut Pahor je danes zavrnil pobude, da bi moral Nato nad Ukrajino vzpostaviti območje prepovedi preletov, da bi tako pomagali ukrajinskim silam v boju proti ruskim letalom. Kot je opozoril Pahor, bi to pomenilo "vojno velikih razsežnosti" in povsem "nepredvidljiv razvoj dogodkov".

Natova letala bi namreč morala vstopati v ukrajinski zračni prostor in se za vzpostavljanje tovrstnega "območja prepovedi" tudi spopasti z letali ruskega agresorja. To pa bi lahko pripeljalo do "vojne velikih razsežnosti med Natom in Rusijo", je opozoril Pahor na novinarski konferenci, ki je bila sicer posvečena seznanitvi z redno oceno pripravljenosti Slovenske vojske v lanskem letu.

Pahor je opozoril, da Ukrajina ni članica zveze Nato in da zato ni razlogov za uporabo 5. člena severnoatlantske pogodbe. "Se bo pa Nato odzval z vsemi silami, če bi se Rusija odločila za agresijo na eno od članic Nata," je poudaril Pahor in spomnil, da so tovrstna stališča v preteklih dneh prišla tudi z vrha Nata.

Predlog pravno ni utemeljen, politično pa je zelo tvegan

"Predloga ne podpiram. Pravno ni utemeljen, politično pa je zelo tvegan," je poudaril predsednik republike. Hkrati je ponovno obsodil ruski napad na Ukrajino in poudaril, da Rusija ni imela "nobene moralne upravičenosti" uporabiti sile proti Ukrajini, ne glede na vse zadržke, ki jih ima. Kot pozitivno je ocenil veliko enotnost, ki jo je mednarodna skupnost izkazala v obsodbi ruskega napada.

Zagotovil je tudi, da "bomo Ukrajini pomagali na vse mogoče načine". "Vemo, da se zdaj v Ukrajini v marsičem odloča o prihodnosti evropskega miru in varnosti," je dejal Pahor.

Tudi v Natu ni podpore temu predlogu

Obrambni minister Matej Tonin je ob tem na isti novinarski konferenci pojasnil, da je tudi premier Janša ob zavzemanju za uvedbo območja prepovedi letenja povedal, da je ta možnost "v tem trenutku nerealna", da pa gre predvsem za ukrajinski predlog, kako bi bolj uravnotežili razmerje sil na terenu. Tudi v Natu ni podpore temu predlogu, je dejal Tonin in spomnil, da se Ukrajini pomaga na drugačne načine, tudi z orožjem in tehniko.

Hkrati je Tonin spomnil še, da je Janša s poljskim kolegom predlagal hitrejšo vključitev Ukrajine med članice EU. To je skupaj s poljskim kolegom podprl tudi Pahor.

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič je medtem na današnji novinarski konferenci v Ljubljani Nato ponovno pozval, naj nad Ukrajino vzpostavi območje prepovedi poletov. Poudaril je, da podobni napadi, kot je bil današnji napad na ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje, pomenijo grožnjo za celoten svet, ne zgolj Ukrajino. Brodovič je Zahod prav tako pozval, naj proti Rusiji uvede še strožje sankcije.