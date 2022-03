Ruski denar ni več dovolj: Putina zapustil tudi bivši avstrijski kancler

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Wolfgang Schüssel je bil avstrijski kancler med letoma 2000 in 2007 in ni edini politik na visokem položaju v ruskih podjetjih. Foto: Ana Kovač

"Vedno sem bil zavezan zagotavljanju konstruktivnega odnosa med EU in Rusijo, a z napadom na Ukrajino, neusmiljenim načinom vojskovanja in bombardiranjem civilistov je Rusija prestopila mejo," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal bivši kancler.

Putinov denar premamil mnogo politikov

Dodal je, da je zadnje dni v Lukoilu pripravljal deklaracijo proti vojni v Ukrajini ter da v celoti podpira odločitve Evropske unije in mednarodne skupnosti za sankcije proti Rusiji. "Ukrajina mora ostati svobodna in nerazdeljena država," je še dejal Schüssel.

Wolfgang Schüssel je bil avstrijski kancler med letoma 2000 in 2007 in ni edini politik na visokem položaju v ruskih podjetjih. Že prvi dan ruskega napada na Ukrajino je iz nadzornega sveta ruskih železnic odstopil Christian Kern, ki je bil avstrijski kancler od maja 2016 do decembra 2017.

Nekateri bivši evropski politiki vztrajajo s Putinom

V nadzornem svetu ruskega energetskega koncerna Rosneft še naprej ostaja nekdanja avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl, ki je na svojo poroko v času ministrovanja povabila ruskega predsednika Vladimirja Putina. Je pa po poročanju avstrijskih medijev odstopila kot podpredsednica dunajskega Društva za politično-strateške študije (Strateg), ki je bilo ustanovljeno leta 1967, vendar tega naj ne bi storila v celoti prostovoljno.

V tvitih Kneisslove, ki zdaj živi v francoski Provansi, po poročanju avstrijskega dnevnika Die Presse doslej ni zaznati kritik ruske invazije na Ukrajino.