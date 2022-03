Gole aktivistke proti Putinovi vojni #video #foto

Številnim protestom po vsem svetu zaradi ruske invazije v Ukrajini se je danes pred ruskim veleposlaništvom v Madridu pridružilo tudi pet skoraj povsem golih aktivistk, ki se zavzemajo za končanje vojne v Ukrajini. Protesti in shodi v znak solidarnosti z Ukrajino in proti vojni sicer že od četrtka potekajo v številnih evropskih in svetovnih prestolnicah, med drugim v Berlinu, Parizu, Pragi, Madridu, Londonu in New Yorku.