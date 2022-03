Fifa prejela prošnjo Ukrajine, njen reprezentant prijel za orožje

Ukrajinska nogometna zveza (UAF) je na Mednarodno nogometno zvezo (Fifa) naslovila prošnjo, naj prestavi datum dodatnih kvalifikacij za SP 2022. Po izbruhu vojne je ostalo v domovini kar nekaj reprezentantov, ki lahko do nadaljnjega pozabijo na nogometne treninge in tekme, od predvidene polfinalne tekme play-offa s Škotsko pa jih ločijo le še trije tedni. Branilec Šahtarja Viktor Kornienko je prvi ukrajinski reprezentant, ki je seznanil javnost s tem, da se je pridružil vojski.

Prvotni načrt Mednarodne nogometne zveze, da bi v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 nastopilo 12 evropskih reprezentanc in se konec marca potegovalo za zadnje tri razpoložljive vstopnice, je padel v vodo. Rusija je do nadaljnjega izključena iz mednarodnih tekmovanj, tako da je ostala brez možnosti za nastop na največjem nogometnem prazniku na svetu. Rusija se bo na odločitev pritožila na Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani.

Na Škotskem bi morala biti tekma že čez tri tedne

Bo Mednarodna nogometna zveza (Fifa) prestavila termin dodatnih kvalifikacij za SP 2022? Foto: Reuters Fifa še ni sporočila, ali bo Rusijo v play-offu zamenjala katera izmed drugih reprezentanc. Na primer Slovaška, ki je bila v "slovenski" kvalifikacijski skupini na tretjem mestu, tik pred Kekovo četo. Na Poljskem, Rusija bi se morala 24. marca pomeriti prav s Poljaki, prevladuje mnenje, da bo Fifa sprejela odločitev o neposredni uvrstitvi Poljske v finale dodatnih kvalifikacij, tako da ji ne bo treba igrati polfinalnega dvoboja.

Končni odgovor o tem bi lahko Fifa, ki se je po ruski vojaški invaziji na Ukrajino znašla v težavah, podala že kmalu. Ker je med udeleženkami dodatnih kvalifikacij tudi Ukrajina, ki naj bi 24. marca v polfinalu play-offa gostovala na Škotskem, bi se lahko spremenila časovnica play-offa. V tem primeru je to skoraj neizogibno. Vsaj pri tistih dvobojih, s katerimi je neposredno povezana Ukrajina.

Večina Ukrajincev igra v domačih klubih

Ukrajinski nogometaši v kvalifikacijah za SP 2022 niso izgubili niti enkrat, a so v skupini vseeno zaostali za Francijo. Foto: Reuters Ukrajinska reprezentanca je zadnjo tekmo sicer odigrala 16. novembra 2021, ko je v zadnjem krogu skupinskega dela kvalifikacij v Zenici premagala Bosno in Hercegovino z 2:0. V kvalifikacijski skupini je zaostala le za svetovno prvakinjo Francijo, na osmih tekmah ni niti enkrat izgubila, a je po drugi strani kar šestkrat remizirala in si kot drugouvrščena reprezentanca zagotovila nastop v play-offu. Izmed 23 reprezentantov, ki so kandidirali za nastop na tekmi v Bosni in Hercegovini, jih je velika večina prihajala iz ukrajinskih klubov (15). Iz vrst kijevskega Dinama kar devet, iz Šahtarja pa štirje.

Selektor Oleksandr Petrakov bo tako ob pripravah na še kako pomemben dvoboj s Škotsko, od katerega bo veliko odvisno, naletel na ogromne težave. Veliko ukrajinskih reprezentantov je ostalo v domovini, pozabilo na nogometne žoge in se v vojnem stanju oprijelo novih nalog. Kdor je ostal v Ukrajini in je star od 18 do 60 let, ne sme zapustiti države.

Kornienko se je pridružil vojski: Uničili bomo ...

Nekateri so poprijeli tudi za orožje, tako kot levi branilec Šahtarja Viktor Kornienko. "Sem v Ukrajini in pomagam naši oboroženi vojski. Slava Ukrajini! Uničili bomo jeb*** Ruse. Slava Ukrajini!'' je prek družbenih omrežij, oblečen v vojno uniformo, sporočil 23-letni nogometaš, sicer dvakratni ukrajinski reprezentant, ki je žogo zamenjal za orožje in se priključil ukrajinski vojski.

Here is Shakhtar & Ukraine NT full back Viktor Kornienko on IG:



‘I am in Ukraine 🇺🇦, I’m helping the Armed Forces. Glory to Ukraine. So that we can destroy russian f*ckers. Glory to Ukraine’



🇺🇦💙💛 pic.twitter.com/turINXD0Vx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 2, 2022

Od bolj znanih ukrajinskih nogometašev, ki so se lani na evropskem prvenstvu uvrstili med osem najboljših, v tujini igrajo Roman Jaremčuk (Benfica), Ruslan Malinovski (Atalanta), Andrij Jarmolenko (West Ham) in Oleksandr Zinčenko (Manchester City). Združeno, ob vsaki mogoči priložnosti, tudi na nogometnih tekmah, opozarjajo javnost na vojne grozote. V nasprotju z rojaki, ki so ostali v domovini, lahko še naprej trenirajo, igrajo na tekmah in nastopajo v klubskih dresih. Kdaj pa bodo spet zaigrali v državnem dresu?

Oleksandr Zinčenko brani barve vodilnega angleškega premierligaša Manchester City. Foto: Reuters

Ena izmed rešitev, ki jo vse bolj omenjajo otoški mediji (z Ukrajino se bo za SP 2022 potegovala Škotska, morda pa v finalu play-offa tudi Wales), je ta, da bi Fifa dodatne kvalifikacije prestavila na junijski termin. Takrat, natančneje 13. in 14. junija, bosta v Katarju odigrani odločilni kvalifikacijski medcelinski tekmi, po katerih bosta znana dva udeleženca SP 2022. Bosta takrat na delu tudi Škotska in Ukrajina?