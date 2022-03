Slovenski olimpijec, pretresen zaradi ukrajinske tragedije, zbira pomoč

Nekdanji smučarski tekač Ivo Čarman je šokiran nad prizori iz Ukrajine. Skupaj z ženo Valerijo in otroki, združenimi v Inštitutu Zlata pentljica, so začeli zbirati pomoč za ukrajinske otroke z rakom.

Nekdanji smučarski tekač Ivo Čarman je šokiran nad prizori iz Ukrajine. Skupaj z ženo Valerijo in otroki, združenimi v Inštitutu Zlata pentljica, so začeli zbirati pomoč za ukrajinske otroke z rakom. Foto: Ana Kovač

Prizori iz Ukrajine, ki smo jim priča že deseti dan zapored, in stiska ljudi, ki iščejo varnost, se zarežejo v človeški spomin. Toda ob nepredstavljivi in nepotrebni tragediji na eni strani smo na drugi priča veliki solidarnosti z vsega sveta. Tudi v Sloveniji poteka zbiranje potrebščin za Ukrajince. Med tistimi, ki so se prvi odzvali klicu na pomoč, je tudi znani dobrotnik, nekdanji olimpijec Ivo Čarman.

Ivo Čarman je bil v 80. letih prejšnjega stoletja prvo ime slovenskega in jugoslovanskega smučarskega teka, bržkone pa bo ostal edini Slovenec v zgodovini, ki je na odprtje olimpijskih iger (bilo je leta 1984 na odprtju iger v Sarajevu) prinesel olimpijsko baklo.

Z ženo Valerijo sta nepogrešljiv člen številnih dobrodelnih projektov. Foto: Vid Ponikvar

Ivo in njegova žena Valerija sta znana po svojem udejstvovanju na humanitarnem področju, dolga leta kot Miklavž in njegova pomočnica obiskujeta in razveseljujeta otroke na onkološkem zdravljenju, zelo dejavna sta tudi v društvu Junaki 3. nadstropja, ki združuje starše otrok, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku

Pretresen nad tragedijo

Tudi zdaj sta se odzvala klicu na pomoč iz Ukrajine, in nista edina. "Pretresen sem, vse skupaj je velika človeška tragedija," nam je ob telefonskem klicu povedal Čarman, še vedno pod vtisom fotografij iz kleti pediatrične klinike v Kijevu, v kateri je danes improvizirana bolnišnica, ki ni vredna tega imena.

"Te fotografije ne bom pozabil. Otroci so sedeli na betonskih tleh, žalostnih obrazov, " se spominja sogovornik.

Žalostni prizori iz kleti ene od otroških bolnic v Kijevu. Foto: Reuters

Foto: Reuters

Ukrajinska zgodba se je močno dotaknila tudi otrok z Inštituta Zlata pentljica, ta združuje otroke z rakom, ki so prejšnji mesec iz rok predsednika države Boruta Pahorja prejeli jabolko navdiha.

Idejo za zbiralno akcijo so dobili ob objavi Ane Petrič, direktorice Doma starejših Notranje Gorice, ki je preko Facebooka pozvala k zbiranju materiala za Ukrajino, in se hitro dogovorili, da bi tudi sami prispevali svoj delež k blažitvi ukrajinske katastrofe.

Za pomoč so se obrnili tudi na zakonca Čarman.

Otroci so želeli pomagati vrstnikom z rakom

Foto: Inštitut Zlata Pentljica, otroci z rakom "Otroci so stopili v stik z nama. Pravijo, da sva kot njihova mama in ata, čeprav sama nimava otrok, in naju prosili, če bi jim pomagala pri organizaciji.

Tako smo stopili v stik z zunanjim ministrstvom Slovenije in veleposlaništvom Ukrajine v Sloveniji, kjer smo dobili osnovne podatke o potrebščinah, ki jih Ukrajinci trenutno najbolj potrebujejo.

V ospredju so zdravila, sanitetni material, kot so povoji, zaščitne rokavice in razkužila, potrebščine za osebno nego, hrana z daljšim rokom trajanja, ne smemo pa pozabiti niti na čokolade, da otroke vsaj malo razveselimo, ter plišaste igračke, da jih stisnejo k sebi. Intenzivno smo iskali pot do otrok z rakom v Ukrajini, in jo s pomočjo olimpijke Tadeje Brankovič, ambasadorke Zlate pentljice, ki Ukrajino pozna, v preteklosti je trenirala pod okriljem ukrajinskega trenerja, tudi vzpostavili," je povedal Čarman.

Dejal je, da je v Ukrajini približno tisoč otrok z rakom in da jih bodo v prihodnjih dneh najverjetneje preselili na varno, kjer bodo lahko nadaljevali zdravljenje.

Pomembno je, da se zdravijo v miru

"Pomembno je, da otroci zdravljenje nadaljujejo v miru, ne pa da s strahom čakajo na to, kdaj bo v njihovi neposredni bližini spet kdo streljal ali pa bo počila bomba. To je nepredstavljivo. Če bomo lahko tem otrokom z našimi prizadevanji vsaj malo olajšali težke trenutke, bomo že veliko naredili," pravi nekdanji olimpijec, ki ima dobrodelnost v krvi.

Odziv na humanitarno akcijo je bil neverjeten, pravi sogovornik, ki se želi javno zahvaliti krajanom mesta Škofja Loka za njihov prispevek.

Foto: Inštitut Zlata Pentljica, otroci z rakom "Odziv ljudi je bil nad pričakovanji. Očitno otrokom v Zlati pentljici zaupajo. Že prvi dan smo zbrali dva polna avtomobila zdravil in preostalih potrebščin.

Prvi paket zdravil je darovala Ambulanta Romane Pintar, pomagali so nam tudi iz Varstveno delovnega centra Kranj, kar kaže na to, da nam ne zaupajo samo posamezniki, ampak tudi organizacije.

Ravno zato z darovanim ravnamo zelo preudarno. Vsak paket je označen z nalepko Zlata pentljica in s seznamom potrebščin, ki so v škatli. Od vsakega donatorja vzamemo podatke in njihov elektronski naslov, kamor jim potem otroci pošljejo zahvalo. Zahvala iz otroških rok je vredna veliko od tiste šablonske. Dela je ogromno, je pa to delo, ki ti napolni srce in vliva vero v to, da človeštvo ne bo izumrlo, saj mladina tega ne bo dovolila."

Čustvena predaja zbranega materiala

V četrtek so del sredstev, namenjenih ukrajinskim otrokom, odpeljali na zbirno mesto ukrajinskega veleposlaništva, del pa k Ani Petrič v Center starejših Notranje Gorice, ki zbira potrebščine za odrasle.

Čarman ne skriva, da je bila predaja zbranega materiala izredno ganljiva. "Ko smo srečali prostovoljce, med njimi je bilo tudi nekaj Ukrajincev, so bili vidno ganjeni. Še posebej, ko so zagledali risbe, ki so jih naši otroci narisali za svoje vrstnike v Ukrajini, in videli, da so se slovenski otroci združili v želji, da pomagajo ukrajinskim. Takrat smo vsi zajokali, tisti trenutek je bil res pika na i. Žalost in veselje hkrati."

Če bi tudi vi želeli pomagati, se lahko obrnete na Inštitut Zlata pentljica, ki pomoč za Ukrajino trenutno zbira na petih lokacijah:

1. Trgovina Čarman Šport, Kidričeva 69, Škofja Loka od 10. do 17. ure.

2. Na sedežu Inštituta Zlata Pentljica, Dražgoška 14, Ljubljana, po predhodnem telefonskem dogovoru (Katarina 040 398 530).

3. Frizerski studio 3ka, Ljubljanska cesta 90, Domžale, po predhodnem dogovoru (Brigita 031 627 623).

4. Pri Oljarni Fram po predhodnem dogovoru (Korina 041 492 576).

5. Bogojina, v bližini cerkve, po predhodnem dogovoru (Jelena 070 650 490).