Kaj se dogaja? Naval turistov v Ukrajino prek Airbnb

"Pozdravljena, Maria, z ženo sva rezervirala vaše stanovanje za teden dni. Vendar seveda ne bova prišla. Želela sva vam samo poslati nekaj denarja. Želiva si, da bi lahko več naredila za vas in druge ljudi v Kijevu," je le eden od napisov pod ponudbami stanovanj in drugih nepremičnih na spletni platformi Airbnb.

HOW TO HELP - just booked a Kiev AirBnb for 1 week, simply as a means of getting money directly into the hands of Kiev residents. It's really cheap and can make a small difference right now. Please share this idea #Ukraine #Russia #StopWarInUkraine #StopPutinNOW #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/7yQDLYRkph