Mila Kunis: Še nikoli nisem bila ponosnejša Ukrajinka

V Ukrajini rojena ameriška igralka Mila Kunis in njen mož Ashton Kutcher sta izrazila podporo prizadetim zaradi vojne v Ukrajini. Darovala sta 2,7 milijona evrov.

38-letna zvezdnica Mila Kunis in 44-letni Aston Kutcher sta na Instagramu v videoizjavi obsodila početje v Ukrajini in povedala, kako bosta pomagala tistim, ki bežijo pred stopnjevanjem konflikta. Kunisova je začela z besedami, da čeprav se identificira kot ponosna Američanka, saj se je kot otrok preselila v ZDA, je v teh dneh ponosna Ukrajinka. Leta 1983 se je namreč rodila v Černivcih v Ukrajini, s starši pa se je v Združene države Amerike preselila leta 1991.

"In še nikoli nisem bil bolj ponosen na to, da sem poročen z Ukrajinko," je odgovoril Kutcher.

"Dogodki v Ukrajini so uničujoči. Na tem svetu ni mesta za tovrstni krivični napad na človeštvo," je nadaljevala igralka. Nato sta razložila ukrepe, ki jih izvajata za podporo beguncem: "Medtem ko smo priča pogumu Ukrajincev, smo tudi priča nepredstavljivemu bremenu tistih, ki so izbrali varnost."

Kutcher in Kunisova, ki sta poročena od leta 2015, si 30 milijonov dolarjev oz. nekaj več kot 27 milijonov evrov želita zbrati prek svoje strani na GoFundMe in ta znesek nameniti za pomoč beguncem in drugim oblikam humanitarne pomoči za razseljene Ukrajince.

S zbranim zneskom bosta financirala dve podjetji, Flexport.org in Airbnb.org, ki sta dejavni na terenu in zagotavljata takojšnjo pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo."

"Flexport.org organizira pošiljke pomoči na begunska mesta na Poljskem, v Romuniji, na Madžarskem, Slovaškem in v Moldaviji. Airbnb.org zagotavlja brezplačno, kratkoročno namestitev za begunce, ki bežijo iz Ukrajine. Biti z Ukrajino pomeni podpirati Ukrajince."

"Ukrajinci so ponosni in pogumni ljudje, ki si zaslužijo našo pomoč v času stiske," je dodala.

