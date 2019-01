Udomačena na stopničkah, a s pogledom proti najvišji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav so v taboru Ilke Štuhec po drugem smukaškem mestu v Cortini d'Ampezzo, kjer se je svojega prvenca veselila Ramona Siebenhofer , upravičeno zadovoljni, pa ne skrivajo skritih zalog, po katerih snujejo taktiko za sobotni napad.

Ilka Štuhec znova oziroma še vedno deluje kot smukaška šampionka, ki zna poiskati pravo tekmovalno ravnotežje med sproščenostjo in osredotočenostjo. Kot riba v vodi. Na prvem od dveh smukov v Cortini d'Amezzo resda ni šlo brez napak, ki so jo na koncu stale deseto zmago, a je vseeno navdušila z novo kakovostno predstavo. V njej je znala pustiti teči smuči, se ustrezno pripravljala na skoke in v daljših zavojih ohranjala potrpežljivost. Novi uvrstitvi na stopničke ni gledala v zobe, a ji je notranji občutek vendarle sporočal, da je bil v srednjem delu lok zavojev nekajkrat manj posrečen. "Že dva treninga sta bila dobra, ne pa idealna. Tudi danes ni bilo čisto tako, kot sem si zamislila. Vem, kaj popraviti za sobotno tekmo," je po tekmi izjavila Štuhčeva.

Peninska prha v Dolomitih ji ni tuja. Foto: Getty Images

Smuči (tokrat sta se s serviserjem Alešem Sopotnikom odločila za stari model) so še vedno konkurenčne. Kondicijska pripravljenost ni vprašljiva. Šampionski instinkt, ki ga je prebudila decembra v Val Gardeni, pa se v enomesečnem premoru ni razblinil. "Tekmovalni premor je bil res daljši od prvotno načrtovanega, a proti vremenu se pač ni mogoče bojevati. Izkoristila sem ga za počitek in dobre treninge, tako kondicijske kot tudi smučarske," pripoveduje Štajerka, ki bo v analizi proučila tokratni nastop in v žeji po napredku iskala predvsem napake. Iz njenih besed je mogoče razbrati, da ob zadovoljstvu z zavedanjem delno neporavnanih računov sledi napad na zmago.

Lindsey Vonn si je obetala boljšo vrnitev Ob odsotnosti vodilne smučarke svetovnega pokala Mikaele Shiffrin, ki bo nastopila le v nedeljskem superveleslalomu, je za kar nekaj zvezdniškega blišča tokrat poskrbela Lindsey Vonn. A ob zvezdniškem prahu se je tokrat dodobra prašilo tudi izpod njenih smuči. Američanki, ki se je zaradi novembrske obnovitve poškodbe kolena v svojo zadnjo sezono podala s precejšnjo zamudo, se prvi letošnji nastop še zdaleč ni posrečil. Z zaostankom sekunde in 19 stotink ga je namreč končala na 15. mestu. "Seveda sem pričakovala več, a storila sem eno večjo napako. Na srečo me kmalu čaka nova priložnost," je dejala veteranka iz Kolorada.

Deja vu: nasmeh po tekmi. Foto: Sportida V boju za globus

Ker se je osamljena Slovenka v hitrih disciplinah svetovnega pokala dobro zavedala napak in posledično desetink, ki jih je tekmicam "ponudila" na skrajšani olimpijski progi, je drugo mesto tudi dokaz, da je v kar enomesečnem tekmovalnem premoru obdržala šampionsko formo in predvsem ohranila dominantni položaj. Prva od treh tekem v Cortini d'Ampezzo namreč dokazuje, da ima škarje in platno še vedno povsem v svojih rokah.

Z drugimi besedami: ob doslednem udejanjanju svojih tekmovalnih zamisli in brezhibni izvedbi je v tem trenutku Štuhčeva v smukaški konkurenci močnejša od tekmic. V nadaljevanju sezone jo tako upravičeno lahko pričakujemo v boju za drugi smukaški globus, saj na drugem mestu za Nicole Schmidhofer zaostaja le še za deset točk.

Na prvem treningu je bila deveta, na druge tretja, na prvi tekmi pa že druga. Foto: Getty Images

"Sproščeno, suvereno, napadalno"

Na neizstreljene naboje je še pred podrobno analizo tekme opozoril tudi trener Grega Koštomaj, vesel dejstva, da je prav Cortina, kjer se Ilka dobro počuti, prevzela smuk iz St. Antona. "Zadovoljni smo z rezultatom in dejstvom, da se sezona v hitrih disciplinah vendarle nadaljuje. Naj se nadaljuje v tem slogu. Ilka je dobro štartala in odlično končala. V vmesni tretjini proge pa ima še kar nekaj rezerv. O njih se bomo pogovorili. Vsekakor pa, tako kot že v Val Gardeni, deluje sproščeno, suvereno in napadalno," je ob tretji zaporedni uvrstitvi na stopničke dejal smučarski trener v taboru svetovne smukaške prvakinje.

V lovu za Koširjem

Medtem ko po številu zmag Štuhčeva na večni lestvici že vse od dveh decembrskih zmag v Val Gardeni zaostaja le za Tino Maze, pa se pri kopičenju uvrstitev na stopničke za zmagovalce vse bolj približuje Juretu Koširju. Ta je v svoji karieri vknjižil 20 uvrstitev med najboljšo trojico. Mariborčanka je z današnjim drugim mestom pri šestnajstih, v vlogi favoritinje pa bo tudi ob koncu tedna, ko bo proga Olympia delle Tofane gostila še drugi smuk in superveleslalom.

Foto: Getty Images

Uvrstitve na stopničke Ilke Štuhec

1. mesto 2. mesto 3. mesto Smuk 5 1 2 Superveleslalom 3 1 1 Kombinacija 1 1 1

Večne lestvice slovenskega smučanja

Slovenski zmagovalci tekem svetovnega pokala

26 zmag – Tina Maze

9 - Ilka Štuhec

8 – Bojan Križaj

7 – Mateja Svet

6 – Špela Pretnar

5 – Rok Petrovič in Urška Hrovat

3 – Jure Košir

2 – Andrej Jerman

1 zmaga – Žan Kranjec, Veronika Šarec, Grega Benedik, Andrej Miklavc, Boštjan Kline, Matjaž Vrhovnik, Nataša Bokal, Mitja Kunc, Katja Koren, Alenka Dovžan, Mojca Suhadolc in Boris Strel.

Uvrstitve na stopničke

Tina Maze 81

Bojan Križaj 33

Mateja Svet 22

Jure Košir 20

Ilka Štuhec 16

Urška Hrovat 14

Špela Pretnar 13

Rok Petrovič 9

...