Avstrijec presenetil Francoza, od Slovencev najvišje Čater

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec prve kombinacije v tej sezoni je postal Avstrijec Marco Schwarz, ki je presenetil Francoza. Od Slovencev je bil v Wengnu najboljši Martin Čater na dvanajstem mestu. Do točk sta prišla še Štefan Hadalin in povratnik po grdem padcu Klemen Kosi.

Avstrijec Marco Schwarz je bil pričakovano najhitrejši po slalomskem delu kombinacije. Že na zadnjih dveh slalomih je bil po prvi vožnji obakrat prvi, nato pa v drugo naredil napako. Tokrat je ni in nepričakovano dobro odpeljal tudi smukaški del preizkušnje ter prehitel Francoza Victorja Muffata-Jeandeta in Alexisa Pinturaulta, ki sta bila pred tem na vrhu, na koncu pa sta se morala zadovoljiti z drugim oziroma tretjim mestom.

Slovenija je imela na štartu kombinacije (slalom in smuk) šest predstavnikov. Od naših je šel prvi na progo Klemen Kosi. Mariborčan je konec decembra grdo padel na smuku v Bormiu, kjer si je zlomil nos in ličnico, a kot kaže, je že pripravljen na nove tekme. Njegovi vožnji pa še nista bili pravi in je preizkušnjo končal na 27. mestu.

Najboljši Slovenec je bil na 12. mestu Martin Čater, 18. pa je bil Štefan Hadalin.

Tilen Debelak se ni uvrstil med dobitnike točke, Miha Hrobat in Boštjan Kline pa sta bila v slalomu diskvalificirana.