Tekmovalni premor ni zaustavil hitre Ilke

Nesporna prva dama slovenske smučarske reprezentance Ilka Štuhec po dvojni predbožični zmagi v Val Gardeni in enomesečnem tekmovalnem premoru ob vrnitvi v Dolomite ni premagale le Američanke Lindsey Vonn, s katero se je pomerila prvič po 22 mesecih, temveč veliko večino tekmic. Izjema je bila le 27-letna Avstrijka Ramona Siebenhofer, ki je v svojem 111. nastopu v svetovnem pokalu dosegla svojo prvo zmago. Do danes je bila dvakrat tretja. Poleg Štuhčeve se ji je ob prvencu na stopničkah za zmagovalke pridružila še rojakinja Stephanie Venier, medtem ko se je Vonnova na svoji prvi tekmi v zanjo poslovilni sezoni morala zadovoljiti s petnajstim mestom.

Lindsey Vonn se je vrnila, a se ni vmešala v boj za vrh. Foto: Sportida

Dodajanje ostrine

Potem ko je bila na uradnih treningih, ki so ju gostitelji zgostili v četrtkov program, deveta in tretja, pri čemer je bilo očitno, da se je veliko bolj kot lovu na časovni izkupiček posvetila linijam in si na določenih delih vzela več prostora, je članica ASK Branika na tekmovalni dan znova delovala vrhunsko. Mirno se je odzivala na vse tresljaje, ohranjala je osredotočenost in več kot očitno gradila ter vzdrževala tudi hitrost. Na nekaterih delih je sicer malenkostno podaljšala zavoj, a je v ciljni smuk vendarle prenesla dovolj hitrosti za dober zaključek in nov vrhunski rezultat. Znova je dokazala, da zna odlično stopnjevati napadalnost, kar je dober obet pred nadaljevanjem programa v Dolomitih.

Ramona Siebenhofer: prvič v karieri št. 1. Foto: Sportida Stotinke na progi

"Vedela sem, da moja vožnja ni bila popolna. Vseeno sem upala, da bi to utegnilo zadostovati, toda Ramoni je uspelo. Vseeno sem z drugim mestom zadovoljna, že jutri pa bo na sporedu nova tekma, torej nova priložnost, saj se vse začenja na novo," je v cilju z zanjo značilnim nasmeškom dejala Štuhčeva, ki je za avstrijsko tekmico zaostala za kar štiri desetinke, ob tem pa je bila na pravi strani stotink v boju s preostalimi tekmicami. Pred Stephanie Venier je namreč ubranila šest stotink prednosti, pred Švicarko Corinne Suter sedem, pred Romane Miradoli osem … Vodilna smukačica svetovnega pokala Nicole Schdimhofer je bila tokrat 12., tako da je svetovna prvakinja iz Slovenije zdaj zaostanek zmanjšala na le deset točk.

Prvič na drugi stopnički

V izjemni sončno-snežni kulisi, ki je v svet znova poslala privlačne fotografije Cortine d'Ampezzo, se je 28-letna Mariborčanka veselila šestnajste uvrstitve na stopničke za zmagovalke. Tretjič je bila med najboljšo trojico prav v Cortini, kjer je bila predlani prva v supervelslalomu in tretja v smuku. Zanimivo pa je, da do danes na smukih svetovnega pokala še ni bila druga. Tudi sicer v njenih statističnih stolpcih prevladujejo prva mesta. Ob devetih zmagah je bila "le" trikrat druga in štirikrat tretja.

Ilka v iskanju svoje linije. Foto: Getty Images

Še dve priložnosti

"Ogrevanje je bilo kratko. Krajše, kot smo mislili," je pred časom pripovedovala Ilkina mama in vodja tekmovalne ekipe Darja Črnko. Pri tem je merila na vrnitev po poškodbi. Po "ogrevanju" v Kanadi in Švici, kjer je bila šesta, deseta in dvakrat 14., je zdaj najhitrejša Slovenka na smučeh vknjižila kar tri zaporedne uvrstitve med najboljšo trojico. Pred njo sta v tem tednu v Coritni, kjer so pred tem na stopničkah stali tudi Boris Strel, Tina Maze, Alenka Dovžan, Špela Pretnar in Mojca Suhadolc, še dve priložnosti. Z današnjo preizkušnjo so namreč pri FIS nadomestili odpovedani smuk iz St. Antona, v soboto in nedeljo pa bo v Dolomitih na sporedu klasični program s superveleslalom in smukom.

.