Udaren začetek sezone za Cisarja, Vidmarja in Klemenčičevo

Vodstvo slovenske biatlonske reprezentance si je pred začetkom sezone za enega izmed glavnih ciljev zadalo, da mlajši člani moške reprezentance in celotna ženska posežejo po svojih najboljših uvrstitvah v karieri. Že na uvodni postaji svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem je to uspelo Alexu Cisarju, Toniju Vidmarju in Poloni Klemenčič.

Polona Klemenčič se je izkazala že na prvi tekmi nove sezone svetovnega pokala, na 15-kilometrski posamični preizkušnji v Kontiolahtiju je končala na 19. mestu. Višje še nikoli prej ni bila. "Z začetkom sezone sem zelo zadovoljna. Na individualni tekmi mi je uspel najboljši rezultat kariere," je zadovoljna 25-letna Gorenjka.

V sprintu je bila 21., v zasledovanju pa je s kar šestimi zgrešenimi streli in 40. mestom za las ujela še eno točko svetovnega pokala. "Tudi v sprintu sem dosegla super rezultat in odlično izhodišče za zasledovanje. Tam sem žal na prvem streljanju narobe ocenila veter in sem zgrešila tri strele. Vseeno sem na treh tekmah bila trikrat v točkah in sem zadovoljna. Le upam, da se sezona tako tudi nadaljuje," je še sporočila Klemenčičeva.

Alex Cisar se je sprostil in na tekmah uživa. Foto: Guliverimage

"Tekme v Kontiolahitiju bi ocenil s pozitivno oceno. Čeprav se na individualni tekmi nisem odrezal najboljše, je bilo nato že veliko boljše na sprintu," pa pravi Alex Cisar. Na posamični tekmi je bil 42., na sprinterski 38., na zasledovanju pa že 25. "Na zasledovanju pa sem se počutil odlično. Zelo sem zadovoljen s tem, da sem se lahko sprostil na tekmah, da sem užival na tekmah in tudi s tem, da sem dosegel vidnejše uvrstitve, ki so mi do sedaj manjkale v članski kategoriji. Resnično z veseljem pričakujem naslednje tekme in upam, da bomo vsi še izboljšali te rezultate."

Toni Vidmar je na Finskem prišel do prvih točk svetovnega pokala. Na posamični tekmi je bil sicer šele 55., si z 48. mestom v sprintu priboril pravico nastopa na zasledovalni tekmi, na tej pa ujel točke. "Zelo pozitivni občutki. Res sem zelo vesel rezultata. 35. mesto in prve točke v svetovnem pokalu. Na splošno sem s celotnim tednom zelo zadovoljen, saj sem tekmoval konstantno in bil zbran ter se uvrščal med najboljših 60 tekmovalcev v svetovnem pokalu. Zato je zaslužna celotna ekipa, ki deluje resnično homogeno, imamo iste cilje in je v veselje tekmovati."

"S celotnim tednom sem zelo zadovoljen, saj sem tekmoval konstantno in bil zbran ter se uvrščal med najboljših 60 tekmovalcev v svetovnem pokalu," pravi Anton Vidmar. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na naslednji postaji svetovnega pokala v Hochfilznu bodo slovenski biatlonci poskušali še nadgraditi dosežke s Finske. Povsem mogoče pa je, da se bo reprezentanci A v Avstriji pridružila tudi Anamarija Lampič, ki je prejšnji teden v Idreju na Švedskem izpolnila normo za svetovni pokal. Vodstvo slovenske reprezentance si je zaželelo v Hochfilznu nastopiti tudi z žensko štafeto.

Spored tekem v Hochfilznu: Četrtek, 8. december:

14.10, sprint, 7,5 km (ženske) Petek, 9. december:

13.45, sprint, 10 km (moški) Sobota, 10. december:

11.30, zasledovanje, 10 km (ženske)

13.40, štafeta, 4 x 7,5 km (moški) Nedelja, 11. december:

11.30, štafeta, 4 x 6 km (ženske)

14.15, zasledovanje, 12,5 km (moški)

Preberite še: