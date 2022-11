Polona Klemenčič sezono odprla z rezultatom kariere

Z individualno preizkušnjo na 15 kilometrov so sezono svetovnega pokala začele tudi biatlonke. Na Finskem se je izkazala Polona Klemenčič. Slovenska biatlonka se je odločno podala na progo in navdušila s tekaško in strelsko formo.

Nastopa sicer ni začela najbolje, saj je na prvem strelskem postanku leže in stoje pridelala minutni pribitek. V nadaljevanju, ko so preostale biatlonke začele grešiti na strelišču, pa je Polona Klemenčič umirila svojo roko in do konca zadela vseh deset tarč.

Zanesljivo se je pomikala po rezultatski lestvici navzgor, na koncu pa je prišla do zelo dobrega 19. mesta, s čimer je za mesto popravila svoj najboljši izid kariere.

Živa Klemenčič je na prvem strelskem postanku zadela vse tarče, na vseh naslednjih strelskih postankih pa je vedno en strel poslala mimo. Skupaj je nabrala tri minute pribitka, v cilju pa zaostala + 6:27, kar je zadoščalo za 57. mesto.

Zmagala je Švedinja Hanna Öberg. Foto: Guliverimage

Rumeno majico vodilne v skupnem seštevku je z izjemno predstavo oblekla Hanna Öberg. Švedinja je bila v teku razred zase, na strelišču pa je zadela prvih 19 strelov. Kljub napaki pri zadnjem naboju pa njena zmaga ni bila ogrožena. Do drugega mesta je z vsemi dvajsetimi zadetimi streli prišla Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold, ki je zaostala 36,5 sekunde. Tretja je bila Italijanka Lisa Vittozzi, ki je zgrešila zgolj en strel na prvem strelskem postanku in je zaostala 39,7 sekunde.

The first two competitions are in the books - on Saturday, both Hanna Oeberg and Martin Ponsiluoma will be wearing yellow. 🥳



Quite the start for the season for Team Sweden 🙌#kon22 | #biathlon pic.twitter.com/kuuRFTjYuY