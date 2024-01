Tudi slovenska moška štafeta izvrstna v Ruhpoldingu!

Slovenska moška štafeta v postavi Miha Dovžan, Lovro Planko, Jakov Fak in Toni Vidmar je na tekmi svetovnega biatlonskega pokala v Ruhpoldingu na Bavarskem zasedla odlično peto mesto. Slovenski kvartet je streljal izvrstno, le Dovžan in Planko sta popravljala po enkrat, za zmagovito norveško štafeto so Slovenci zaostali 1:23,8. Na stopničkah sta končali še štafeti nemčije in Italije.

Miha Dovžan je odlično opravil s prvo predajo v slovenski štafeti, enkrat zgrešil le na prvem strelskem postanku (leže), bil na drugem brezhiben in hiter, Lovru Planku pa je predal deveto mesto in vsega 25,3 sekunde zaostanka za takrat vodilno štafeto Nemčije. Najmlajši član slovenske izbrane vrste je v smučini izgubil eno mesto, pa prvič streljal brezhibno, na drugem postanku pa enkrat popravljal in se v zadnji krog podal z 11. mesta.

Do predaje je Planko spet pridobil eno pozicijo in Jakovu Faku predal deseto mesto. Za vodilno Nemčijo (Justus Strelow) je imela slovenska vrsta tedaj 50,6 sekunde zaostanka. V boju za zmago so bili poleg Nemcev še Francozi, Norvežani in Američani z manj kot desetimi sekundami zaostanka.

Miha Dovžan (s startno številko 10) je šel danes prvi v boj. Foto: Guliverimage

Prava drama na šeste streljanju

Fak je bil na prvem strelskem postanku natančen, zadržal je deseto mesto, le nekaj sekund pred seboj je imel Belgijca Mackelsa, za ovratnik pa mu je dihal Italijan Lucas Hofer. Benedikt Doll je zadržal Nemčijo pred Francijo in Norveško, Američani pa so zaradi kar dveh kazenskih krogov izpadli iz boja za najvišja mesta.

Na šestem strelskem postanku tekme se je dogajala prava drama. V ospredju sta Nemec Doll in Francoz Fabien Claude klonila pod pritiskom, prvi je moral dvakrat v kazenski krog, drugi enkrat, vodstvo pa se prevzel brezhibni Norvežan Tarjei Boe. Fak se je že na progi oddaljil Italijanu in prehitel Belgijca, na strelišče prišel na osmem mestu, z njega po še eni ničli pa odšel na izvrstnem petem mestu in 52,3 sekunde zaostanka za vodilnim Norvežanom.

Jakov Fak je bil na strelišču brezhiben in se prebil celo na četrto mesto. Foto: Guliverimage

Vidmar v neposrednem spopadu z Avstrijcem

Do predaje je slovenski kapetan pridobil še eno mesto in Tonija Vidmarja v boj poslal s četrte pozicije. Pred slovensko štafeto so bili tedaj le vodilni Norvežani, pa Francozi in Švicarji. Fak je za vodilnim Boejem zaostajal le 56,6 sekunde. Mladi Vidmar se je v prvi krog podal v elitni družbi, Nemca Philippa Nawratha, Italijana Tomasa Giacomela, pa Avstrijca Komatza in jim prepustil diktiranje tempa, sam pa le sledil in varčeval z močmi. Na strelišču je bil brezhiben in zasedal šesto mesto (+ 54,4).

Vodilni Norvežan Christiansen si je lahko privoščil dve popravi, Francoz Quentin Fillon Maillet je bil z eno drugi, Nemčija pa se je s Nawrathom prebila nazaj na stopničke. Nawrath je z eno popravo na zadnjem streljanju napredoval na drugo mesto, Christiansen je kljub popravi zadržal udobno vodstvo, odlično pa je streljal tudi Toni Vidmar in se v zadnji krog podal s šestega mesta. Imel je dobri dve sekundi zaostanka za Švicarjem Finellom in dobre štiri prednosti pred Avstrijcem Danielom Komatzem.

Avstrijec je bil v zaključnem sprintu nekoliko močnejši od Slovenca in Vidmar je tekmo končal na še vedno izvrstnem šestem mestu. Zmagali so Norvežani (Sturla Holm Laegreid, Johannes Dale.Skjevdal, Tarjei Boe in Vetle Sjaastad Christiansen) pred Nemci, na tretje mesto pa so se prebili Italijani.

What moment of the Men Relay stole the spotlight for you today? 🌟🏁#biathlon pic.twitter.com/vAFU7oQt79 — International Biathlon Union (@biathlonworld) January 11, 2024

Izidi: 1. Norveška 1:09,49,6 (0+8)

(Sturla Hilm Laegreid, Johannes Dale, Tarjei Boe, Vetle Christiansen)

2. Nemčija + 45,0 (2+7)

3. Italija 58,7 (0+10)

4. Francija 1:11,0 (1+11)

5. Avstrija 1:22,8 (0+2)

6. Slovenija 1:23,8 (0+2)

(Miha Dovžan, Lovro Planko, Jakov Fak, Anton Vidmar)

7. Švica 1:25,8 (0+8)

8. Švedska 2:08,4 (2+11)

9. Češka 2:18,2 (1+7)

10. ZDA 2:56,7 (2+7)

Ruhpolding po meri Slovencev

Bavarsko biatlonsko središče Ruhpolding, tudi dom glavnega trenerja slovenske reprezentance Ricca Grossa, našim tekmovalcem očitno izjemno ustreza. Jakov Fak je tam leta 2012 postal svetovni prvak na 20-kilometrski posamični tekmi in z mešano štafeto (Bauer, Gregorin, Mali) osvojiš še srebrno odličje, lani pa se je prav tam po skoraj dveletni suši spet vrnil na stopničke s tretjim mestom na najdaljši tekmi.

Jutri bo v Ruhpoldingu ženski sprint, v soboto še moški, v nedeljo pa obe zasledovalni tekmi.

Preberite še: