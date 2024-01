Biatlonska karavana se je preselila v Ruhpolding na Bavarsko, danes pa so dekleta že opravila s štafetno tekmo 4 x 6 km. Slovenka četverica, Lena Repinc, Polona in Živa Klemenčič ter Anamarija Lampič, je zasedla deveto mesto. Zmagale so Francozinje pred Švedinjami in Nemkami.