Točke so se ji izmikale za las. Tega ima dovolj.

Polona Klemenčič, 22-letna gorenjska biatlonka, članica smučarskega kluba Triglav Kranj, je odločena, da to zimo v biatlonskem svetovnem pokalu, ki se bo ta konec tedna začel v Östersundu na Švedskem, osvoji prve točke v karieri. In ne le to, v pripravah na sezono se je močno trudila za čim večjo konstantnost forme, zato upa, da bo točke osvajala kar najpogosteje.

Klemenčičeva bo vsaj glede na dosežke iz pretekle zime v začetku sezone najbrž glavno orožje ženskega dela slovenske biatlonske reprezentance. "Nekaj izkušenj s svetovnim pokalom res že imam, ni jih pa prav veliko. Te vseeno pomagajo pri pripravi na tekme. Kar si prejšnjo sezono naredil narobe, poskušaš letos izboljšati," pred štartom v zimo 2019/20 pravi tekmovalka, ki ob odsotnosti vrstnice Urške Poje velja za najbolj izkušeno članico reprezentance, ki je odpotovala na sever Evrope.

Lani že zelo blizu

V svetovnem pokalu je debitirala pred dvema letoma, ko je priložnost dobila le na nekaj tekmah, lani je bilo teh priložnosti že več, v Novem mestu na Češkem pa se je prvič v karieri uvrstila na zasledovalno tekmo in nato le za las zgrešila prve točke v svetovnem pokalu. Bila je 47., od 40. mesta, ki prinese točko, jo je oddaljil en zgrešen strel. 47. mesto je nato zasedla še na šprintu v Ruhpoldingu, od 40. je bila takrat oddaljena le še pičlih pet sekund. Tega ima dovolj.

"Lani sem bila že blizu točkam svetovnega pokala in letos si jih želim osvojiti. Da ne bo spet zmanjkalo teh pet sekund," nam je razlagala pred odhodom na Švedsko. "Pa seveda konstantnost, to moram doseči, in to sta moja glavna cilja v tej zimi," je še povedala biatlonka, ki je lani spoznala, katere so njene največje pomanjkljivosti v boju z najboljšimi biatlonkami sveta: "Največ pomanjkljivosti je bilo na strelišču, nisem bila konstantna, zato smo se v pripravah posebej posvetili streljanju, da se napake ne bi več dogajale."

Lani se je v Novem mestu na Češkem v svetovnem pokalu prvič uvrstila na zasledovalno tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Največ težav je imela s streljanjem

Na lanskem šprintu v Ruhpoldingu pa streljanje niti ni bilo prevelika težava, vsaj natančnost ne, saj je pokrila vseh deset tarč. Ji za konkurenčnost na najvišji ravni morda vseeno manjka tudi nekaj moči v teku? "Tekaško sem že lani naredila preskok v primerjavi z mladinsko konkurenco in tudi letos je viden napredek, za katerega upam, da se bo pokazal tudi na tekmah. Jaz sem imela največ težav prav s streljanjem," odgovarja.

Njeno najljubše prizorišče svetovnega pokala, poleg domače Pokljuke (poleti je na Rudnem polju postala tudi državna prvakinja v šprintu na tekaških rolkah), ki bo tekme elite spet gostila od 23. do 26. januarja prihodnje leto, februarja 2021 pa bo gostila svetovno prvenstvo, pa je? "Zelo rada imam prizorišče na Češkem, Nove mesto, to mi je zelo pri srcu. Za zdaj," nam je smeje odgovorila. Jasno je, zakaj.

Svetovni pokal 2019/20: Östersund (Šve): 30. 11. (13.00) : posamična mešana štafeta 30. 11. (15.00): mešana štafeta, 4 x 6 km 1. 12. (12.30): šprint, moški, 10 km 1. 12. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 4. 12. (16.15): posamična, moški, 20 km 5. 12. (16.20): posamična, ženske, 15 km 7. 12. (17.30): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 12. (15.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km Hochfilzen (Avt) 13. 12. (11.30): šprint, ženske, 7,5 km 13. 12. (14.20): šprint, moški, 10 km 14. 12. (11.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 14.12. (14.55): zasledovanje, moški, 12,5 km 15. 12. (12.00): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 12. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km Le Grand Bornand (Fra) 19. 12. (14.15): šprint, moški, 10 km 20. 12. (14.15): šprint, ženske, 7,5 km 21. 12. (13.00): zasledovanje, moški, 12,5 km 21. 12. (15.00): zasledovanje, ženske, 10 km 22. 12. (12.10): skupinski štart, moški, 15 km 22. 12. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km Oberhof (Nem) 9. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 10. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 11. 1. (12.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 11. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 12. 1. (12.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 12. 1. (14.30): skupinski štart, moški, 15 km Ruhpolding (Nem) 15. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 16. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 17. 1. (14.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 18. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 19. 1. (12.15): zasledovanje, ženske, 10 km 19. 1. (14. 30): zasledovanje, moški, 12,5 km Pokljuka (Slo) 23. 1. (14.15): posamična, moški, 20 km 24. 1. (14.15): posamična, ženske, 15 km 25. 1. (13.15): posamična mešana štafeta 25. 1. (15.00): mešana štafeta, 4 x 7,5 km 26. 1. (12.15): skupinski štart, moški, 15 km 26. 1. (15.00): skupinski štart, ženske, 12,5 km Anterselva (Ita) – svetovno prvenstvo 13. 2. (14.45): mešana štafeta, 4 x 6 km 14. 2. (14.45): šprint, ženske, 7,5 km 15. 2. (14.45): šprint, moški, 10 km 16. 2. (13.00): zasledovanje, ženske, 10 km 16. 2. (15.15): zasledovanje, moški, 12,5 km 18. 2. (14.15): posamična, ženske, 15 km 19. 2. (14.15): posamična, moški, 20 km 20. 2. (15.15): posamična mešana štafeta 22. 2. (11.45): štafeta, ženske, 4 x 6 km 22. 2. (14.45): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 23. 2. (12.30): skupinski štart, ženske, 12,5 km 23. 2. (15.00): skupinski štart, moški, 15 km Nove mesto (Češ) 5. 3. (17.35): šprint, ženske, 7,5 km 6. 3. (17.30): šprint, moški, 10 km 7. 3. (14.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 7. 3. (17.00): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 3. (11.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 8. 3. (13.45): skupinski štart, moški, 15 km Kontiolahti (Fin) 12. 3. (15.30): šprint, moški, 10 km 13. 3. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 14. 3. (13.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 14. 3. (15.45): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 3. (13.15): posamična mešana štafeta 15. 3. (15.15): mešana štafeta, 4 x 7,5 km Oslo (Nor) 20. 3. (13.15): šprint, ženske, 7,5 km 20. 3. (16.30): šprint, moški, 10 km 21. 3. (14.00): zasledovanje, ženske, 10 km 21. 3. (16.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 22. 3. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km 22. 3. (16.00): skupinski štart, moški, 15 km

