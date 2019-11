"To je malce smešno, zame ta ekipa namreč ni nova, nova pa je za svetovni pokal"

"To je kar malce smešno, zame ta ekipa namreč ni nova, nova pa je za svetovni pokal," se je ob komentarjih o mladih novinkah, ki jih še ne poznamo najbolje, nasmihala Malijeva in razlagala: "Jaz sem z njimi že četrto leto in jih zelo dobro poznam. Od prvega leta do zdaj smo zelo dobro delali, jaz sem bila malo v ozadju, one so tekmovale, letos pa je nekoliko drugače. Jaz bom z njimi hodila po svetovnih pokalih, se morda vrnila tudi še na kakšno mladinsko tekmo, pri tem pa se bova malo izmenjevala z Lenartom Oblakom, ki mi pri tem pomaga."

"To je ekipa z ogromno rezervami, ki jih zdaj izkoriščamo"

Že lani je vodilno vlogo v ženskem delu slovenske reprezentance A prevzela Urška Poje, ki bo začetek sezone ta konec tedna izpustila, v Östersundu bodo tako tekmovale Polona Klemenčič (letnik 1997), Lea Einfalt (1994), Nina Zadravec (1998) in Nika Vindišar (1999). "Ekipa je res mlada, je pa to ekipa, ki je imela ogromno rezerv, ki jih zdaj izkoriščamo, ekipa, ki je od lani močno napredovala," pojasnjuje Malijeva, zato gredo v sezono nadvse optimistično, dodaja.

Od Lee Einfalt in Polone Klemenčič Malijeva že pričakuje točke svetovnega pokala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Popolna novinka v svetovnem pokalu je v resnici le Vindišarjeva, preostala dekleta so tu in tam že okusila tekme na najvišji ravni, prav veliko pa ne. Vseeno vodstvo reprezentance od deklet pričakuje dobre predstave, o konkretnih rezultatih vsaj na glas niso govorili, a Malijeva je prepričana, da je že napočil čas za poseganje v prvo polovico nastopajočih: "Punce, še posebej Lea in Polona, ki sta malce bolj izkušeni, so že sposobne teh vrhunskih rezultatov. Za vrhunski rezultat štejem uvrščanje v točke, s čimer bi bili zelo zadovoljni, saj vsi vemo, kakšna je konkurenca v biatlonu. Tam je vse v sekundah, vse se lahko hitro obrne, ampak ob brezhibnem strelskem nastopu si upam trditi, da je to mogoče."

"40. mesto se sliši grozno slabo, ampak v biatlonu je to že dosežek"

Konkurenca je v biatlonu zahtevna, na tekme svetovnega pokala se prijavlja okoli 100 tekmovalk, od teh jih je 60 sposobnih boja za najvišja mesta, če že ne zmage. Cilji, ki so si jih je zastavile Malijeva in njene tekmovalke, se morda ne slišijo nič posebnega, a so v resnici precej ambiciozni. "Vsi hočemo zmagovati, seveda, 40. mesto pa se zato morda komu sliši grozno slabo, ampak v biatlonu je to že dosežek. Mi bi bili za zdaj s tem zadovoljni, vedeti morate, da gremo v sezono z dvema mladinkama. Polona je prvo leto članica, Lea drugo. To so punce, ki potrebujejo še kakšno leto, dve, v tem času pa bodo že tako zrele, da bo štafeta že zelo zelo močna."

Nina Zadravec in Nika Vindišar počasi stopata na veliki oder. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dolgem času, letih, ko je bil predvsem ženski del reprezentance močno kadrovsko podhranjen in sta morali svoji karieri podaljševati tako zdajšnja trenerka Malijeva kot Teja Gregorin, ki jo je nazadnje v upokojitev prisilil dopinški prekršek, je zdaj zapihal nov veter. Počasi dozoreva razveseljivo številčna generacija, ki s seboj prinaša novo energijo in optimizem. Malijeva poudarja, da je v tem ključnem obdobju treba paziti tudi na to, da se deklet ne preobremeni.

"Načrt je nastopiti na vseh tekmah, obdržati moramo namreč kvoto"

Pa bo mlada nadobudna ekipa dovolj za vse tekme v svetovnem pokalu? "Načrt je nastopiti na vseh tekmah, obdržati moramo namreč kvoto," je odločena Malijeva, a dodaja: "Imajo pa mladinke tudi svoja tekmovanja, na katerih morajo nastopiti, jaz pa tudi nisem privrženec tega, da dajemo prednost svetovnemu pokalu. Nabiranje izkušenj je dobrodošlo, po drugi strani pa 90. mesta niso najboljša za samozavest. Zato se moramo vračati na mladinska tekmovanja, tam so naša dekleta med najboljšimi, to so dokazala."

Glavna tekma sezone bo za naše mlade biatlonke še vedno mladinsko svetovno prvenstvo konec januarja v Lenzerheideju v Švici, še poudarja Malijeva, število tekmovalk pa vendarle omogoča več kombinatorike. Kočno, je vidno olajšano priznala nekdanja smučarska tekačica in dolgoletna biatlonska reprezentantka: "Glavna tekma sezone je zanje mladinsko SP, je pa zdaj ta možnost, da se bodo lahko izmenjavale, da ne bo samo ena trpela in hodila po svetovnih pokalih, kot je do zdaj Urška. Tako je mišljeno za prvi del sezone, za drugega bomo še videli, kako bo."

"Punce vzgajam v tem, da tiste tekmovalke v svetovnem pokalu niso kake superjunakinje, nimajo nadnaravnih moči." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nove sile?

Pa v ozadju prežijo še kakšne mlajše tekmovalke, nove sile? "Še dve sta, Živa Klemenčič, ki je najmlajša od teh deklet, pa Tais Vozelj. Ti dve gresta na IBU-pokal, ena že ima kvalifikacijsko normo za svetovni pokal, ena jo še mora dobiti. Potem bomo lahko še več kombinirali, vedno namreč lahko kakšna zboli, saj veste, kako je. Pa dve sploh še nimata izkušenj iz svetovnega pokala in prihaja čas, da se to spremeni. Vsaj z nastopom v štafeti."

Slovenija ima v svetovnem pokalu trenutno tri ženske kvote, prva naloga četice Andreje Mali je, da tri mesta v svetovnem pokalu obdrži, cilj pa, da kvoto poveča na štiri. Jim bi lahko to uspelo že v prihajajoči zimi? "Težko rečem, da je to letos realen cilj, v naslednji sezoni pa vsekakor. Vedeti morate, da bomo, če bodo vsa ta dekleta vztrajala, imeli kmalu sedem članic, zato moramo imeti štiri kvote, redne štafete in tako naprej. Trudimo se za to," odgovarja Malijeva.

Malijeva pričakuje uvrščanje med dobitnice točk, nikakor pa to ni (še) zahteva. Predvidevamo, da je vendarle glavni cilji v svetovnem pokalu še vedno nabiranje izkušenj. "Seveda so to izkušnje. Imamo tekmovalko, ki bo prvič nastopila v svetovnem pokalu, in jasno je, da jo je strah," prikimava Malijeva. "Ampak jaz punce vzgajam v tem, da tiste tekmovalke v svetovnem pokalu niso kake superjunakinje, nimajo nadnaravnih moči. So čisto navadne punce kot one, ki pa pridno trenirajo. Ne sme jih biti strah, če bodo pridno trenirale, bodo tako močne kot one. Odločno, z visokimi cilji, to hočemo. Potrebujemo samozavest in fokus."

Svetovni pokal 2019/20: Östersund (Šve): 30. 11. (13.00) : posamična mešana štafeta 30.11. (15.00): mešana štafeta, 4 x 6 km 1. 12. (12.30): šprint, moški, 10 km 1. 12. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 4. 12. (16.15): posamična, moški, 20 km 5. 12. (16.20): posamična, ženske, 15 km 7. 12. (17.30): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 12. (15.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km Hochfilzen (Avt) 13. 12. (11.30): šprint, ženske, 7,5 km 13. 12. (14.20): šprint, moški, 10 km 14. 12. (11.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 14.12. (14.55): zasledovanje, moški, 12,5 km 15. 12. (12.00): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 12. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km Le Grand Bornand (Fra) 19. 12. (14.15): šprint, moški, 10 km 20. 12. (14.15): šprint, ženske, 7,5 km 21. 12. (13.00): zasledovanje, moški, 12,5 km 21. 12. (15.00): zasledovanje, ženske, 10 km 22. 12. (12.10): skupinski štart, moški, 15 km 22. 12. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km Oberhof (Nem) 9. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 10. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 11. 1. (12.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 11. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 12. 1. (12.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 12. 1. (14.30): skupinski štart, moški, 15 km Ruhpolding (Nem) 15. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 16. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 17. 1. (14.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 18. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 19. 1. (12.15): zasledovanje, ženske, 10 km 19. 1. (14. 30): zasledovanje, moški, 12,5 km Pokljuka (Slo) 23. 1. (14.15): posamična, moški, 20 km 24. 1. (14.15): posamična, ženske, 15 km 25. 1. (13.15): posamična mešana štafeta 25. 1. (15.00): mešana štafeta, 4 x 7,5 km 26. 1. (12.15): skupinski štart, moški, 15 km 26. 1. (15.00): skupinski štart, ženske, 12,5 km Anterselva (Ita) – svetovno prvenstvo 13. 2. (14.45): mešana štafeta, 4 x 6 km 14. 2. (14.45): šprint, ženske, 7,5 km 15. 2. (14.45): šprint, moški, 10 km 16. 2. (13.00): zasledovanje, ženske, 10 km 16. 2. (15.15): zasledovanje, moški, 12,5 km 18. 2. (14.15): posamična, ženske, 15 km 19. 2. (14.15): posamična, moški, 20 km 20. 2. (15.15): posamična mešana štafeta 22. 2. (11.45): štafeta, ženske, 4 x 6 km 22. 2. (14.45): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 23. 2. (12.30): skupinski štart, ženske, 12,5 km 23. 2. (15.00): skupinski štart, moški, 15 km Nove mesto (Češ) 5. 3. (17.35): šprint, ženske, 7,5 km 6. 3. (17.30): šprint, moški, 10 km 7. 3. (14.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 7. 3. (17.00): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 3. (11.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 8. 3. (13.45): skupinski štart, moški, 15 km Kontiolahti (Fin) 12. 3. (15.30): šprint, moški, 10 km 13. 3. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 14. 3. (13.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 14. 3. (15.45): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 3. (13.15): posamična mešana štafeta 15. 3. (15.15): mešana štafeta, 4 x 7,5 km Oslo (Nor) 20. 3. (13.15): šprint, ženske, 7,5 km 20. 3. (16.30): šprint, moški, 10 km 21. 3. (14.00): zasledovanje, ženske, 10 km 21. 3. (16.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 22. 3. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km 22. 3. (16.00): skupinski štart, moški, 15 km

