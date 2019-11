Fak na preizkusni tekmi 17., Bauer nenatančen, Dovžan, Tršan in Cisar izenačeni

Biatlonci so v norveškem Sjusjoenu začeli sezono 2019/20. Na testni tekmi pred začetkom svetovnega pokala je za najboljši slovenski dosežek poskrbel Jakov Fak, ki je bil z enim zgrešenim strelom v sprintu 17. Zmagal je Nemec Johannes Kühn. Fak je na koncu zaostal minuto in tri sekunde.

Zelo dobro v smučini in malenkost slabše strelsko je svoj današnji nastop opravil Klemen Bauer, ki je zgrešil tri strele - vse stoje -, tekmo pa zaključil na 35. mestu.

Izjemno izenačeno so svoje delo danes opravili Miha Dovžan, Rok Tršan in mladi Alex Cisar. Vsi trije so zgrešili en strel na prvem strelskem postanku leže, razvrstili pa so se med 43. in 50. mestom.

Rezultati moškega šprinta.

V ženskem šprintu na 7,5 kilometra je bila najhitrejša Italijanka Lisa Vitozzi (20:49,8/0), druga je bila Norvežanka Gun Ingela Andersson (+ 18,3/0), tretja pa je bil še ena Italijanka Dorothea Wierer (28,4/1). Slovenk ni bilo na štartu.

Rezultati ženskega šprinta.

Na Pokalu Norveške poleg domačih biatlonk in biatloncev sodelujejo še reprezentance Francije, Nemčije, Italije, Ukrajine, Češke, Litve, Latvije in Slovenije.

Tekmovalce v nedeljo čakata še tekmi s skupinskim štartom.

