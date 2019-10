Mladinskemu prvaku priložnost med najboljšimi. "Nervoze ni, predvsem je veselje"

Mladi slovenski biatlonec Alex Cisar je v prejšnji sezoni zablestel na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju na Slovaškem, s katerega je prinesel dve zlati medalji (šprint in zasledovanje) ter eno srebrno, ki ji je osvojil kot član štafete s kolegoma Lovrom Plankom in Tonijem Vidmarjem. V prihajajoči zimi se Cisarju obeta večja vloga v članski reprezentanci, izziva pa se nikakor ne boji.

Mladinski reprezentanci, ki ju uspešno vodita nekdanja biatlonca Janez Marič in Andreja Mali, počasi postajata bazen za polnjenje reprezentance A. Ženski del članske vrste je že zdaj povsem v domeni mladink, v moško pa lahko strokovno vodstvo mladince vključuje bolj premišljeno. V prihajajoči zimi bo več priložnosti v svetovnem pokalu dobival Alex Cisar, mladinski svetovni prvak iz Oserblieja.

Ustvarjajo ekipo za svetovno prvenstvo na Pokljuki

"Fante je treba postopoma navajati na večje tekme in obremenitve. Predvsem Alexu bo dana možnost, da nabere potrebne izkušnje na najvišji ravni. Seveda bodo pri tem imeli glavno besedo trenerji, ki bodo presodili, katerih tekem se bo kdo udeležil. Vsekakor se postopoma gradi ekipa, ki bo lahko uspešno nastopala na domačem svetovnem prvenstvu leta 2021 na Pokljuki," je pred časom sporočil vodja panoge biatlon pri SZS Janez Ožbolt.

Zaradi mature izpustil nekaj treninga

Devetnajstletni zlati maturant z Britofa pri Kranju se izziva ne boji. "Nervoze ni, predvsem je veselje," pravi Cisar, ki bo v tej zimi čakal na vpoklic glavnega trenerja reprezentance A Uroša Velepca. Mladenič bo dopolnitev izbrane vrste, ki jo sicer sestavljajo Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan.

"To je le en korak naprej, stopnička višje. Sam pri sebi sem čutil, da bo treba prej ali slej stopiti naprej, tudi zato, da začnem nabirati izkušnje med tistimi najboljšimi. Te izkušnje bom lahko čez nekaj let uveljavil," razmišlja biatlonec, ki je imel letos zaradi mature nekoliko okrnjene priprave.

"Letos je bila matura in sem nekaj treninga izpustil, zato niti ne vem, kako mi bodo ti nastopi v svetovnem pokalu uspevali," ga vendarle malce skrbi, a po rezultatih – postal je državni prvak v skupinskem štartu na tekaških rolkah – in testiranjih, nima razlogov za skrbi: "Čutim, da sem letos zelo dobro pripravljen, sicer sem o tem zaradi prej omenjene mature malo dvomil, ampak testiranje na fakulteti za šport in ne nazadnje tudi državno prvenstvo sta mi pokazala, da sem v dobri formi in lahko samozavestno pričakujem sezono."

Mladinec je dopolnitev reprezentance A, v kateri so Jakov Fak, Klemen Bauer, Rok Tršan in Miha Dovžan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prav hudega pritiska nanj ne bo, tudi sam si ga ne namerava nalagati. "K temu pristopam s tako miselnostjo: če bom dober v svetovnem pokalu, bom seveda vztrajal, ne pa na silo. Če ne bo v redu, bom šel stopnjo nižje in spet tekmoval med mladinci. Trenutno sem v takšnem položaju, da lahko izbiram. Videl bom lahko, kje sem, in če se izkaže, da za svetovni pokal še nisem dovolj pripravljen, se lahko med mladinci lotim še bolj zavzetega dela in poskrbim, da bom čez čas res pripravljen za svetovni pokal."

Prihajajoča sezona bo priprava za vse naslednje

Pa si je vseeno zadal kakšen poseben osebni cilj? Je kakšna tekma, ki ji bo posvetili več pozornosti, ki mu pomeni več, kje vidi svojo priložnost? "Vsako tekmo poskušam jemati enako, ampak če prideš na svetovno prvenstvo, se pač ne moreš pretvarjati, da to ni najpomembnejša tekma v sezoni. Velik korak sem naredil že s tem, da sem psihološko dobro pripravljen za vsako tekmo, verjamem, da mi bo letos to zelo prav prišlo tudi za svetovni pokal. Hkrati pa za letošnjo sezono načrtujem, da bi zbral čim več izkušenj, predvsem zaradi svetovnega prvenstva na Pokljuki, to pa namreč res pomeni velik cilj zame. Leto pozneje sledijo še olimpijske igre, na katerih bi se tudi rad izkazal. Tako je pravzaprav letošnja sezona priprava za vse naslednje."

