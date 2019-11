Fak in Bauer tik pod stopničkami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jakov Fak in Klemen Bauer sta kot kaže dobro pripravljena na prihajajočo tekmovalno zimo.

Jakov Fak in Klemen Bauer sta kot kaže dobro pripravljena na prihajajočo tekmovalno zimo. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Sjusjoenu na Norveškem je bila v nedeljo na sporedu še druga pripravljalna tekma pred začetkom svetovnega pokala v biatlonu. Tekmovalci in tekmovalke so se v sklopu pokala Norveške pomerili v tekmi s skupinskim štartom, na kateri sta se dobro odrezala tudi Slovenca, Jakov Fak in Klemen Bauer, ki sta preizkušnjo končala na četrtem mestu.

Slovenska izbrana vrsta je nastopila dobro, manjkala je le pika na i, saj sta Klemen Bauer in Jakov Fak zasedla nehvaležno četrto mesto. Organizatorji so tekmovalce zaradi velikega števila prijavljenih razdelili v dve skupini, v prvi je nastopilo 40 tekmovalcev, v drugi preostalih 71. Fak je nastopil v elitni prvi skupini, Bauer v drugi.

V prvi skupini so organizatorji zagotovili določeno število mest domačim tekmovalcem, preostala prosta mesta pa so zasedli najboljši tekmovalci s sobotne tekme v šprintu in med njimi je bil tudi Jakov Fak, včeraj 17.

Fourcade spet v šampionski formi?

Fak je bil danes zanesljiv na strelišču, zgrešil je le en strel na prvem strelskem postanku. Ves čas se je držal skupine v ospredju, v zadnji krog pa se je podal skupaj z Francozom Antoninom Guigonnatom in domačinom Endrejem Stroemsheimom, ki so se borili za mesta od 2 do 4.

Pred trojico je bil le zmagovalec tekme Martin Fourcade, Guigonnat in Stroemsheim pa sta bila v ciljnem šprintu premočna za Faka, ki se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Francozi so tako slavili dvojno zmago, bron pa je na veselje domačih gledalcev osvojil Stroemsheim.

Pred najboljšimi tekmovalci so svoj nastop opravili tudi tekmovalci v drugi skupini. V njej so poleg Bauerja nastopili še Miha Dovžan, Alex Cisar in Rok Tršan. Bauer je znova zelo hitro tekel, stopničke pa zapravil na tretjem strelskem postanku, prvem stoje, ko je zgrešil dvakrat. Skupno je zadel 17 od 20 strelov, enega je mimo tarče poslal tudi na prvem strelskem postanku, za stopničkami pa je v cilju zaostal štiri sekunde.

Tudi Dovžan dober, Tršan in Cisar grešila

Zelo dobro je svoj nastop opravil tudi Dovžan, ki je v tej skupini končal na 12. mestu, na strelišču pa prav tako pustil nepokrite tri tarče. Dovžanu se je dvakrat zalomilo na drugem strelskem postanku leže in enkrat na prvem stoje. Huda napaka se je na zadnjem streljanju pripetila Tršanu. Bil je odlično na poti, zadel prvih 15 strelov, na zadnjem strelskem postanku pa zgrešil trikrat in v cilj prišel 24. Svojega dne na strelišču ni imel Alex Cisar, ki je na celotni tekmi moral šestkrat zaviti v kazenski krog, kar je zadoščalo za 39. mesto v drugi skupini tekmovalcev.

Izpiliti bo treba še nekaj podrobnosti

"Manjka nam trening na snegu. Vsi so bili že boljši kot v soboto, za moj okus pa sta super tekla predvsem Klemen Bauer in Miha Dovžan. Jakov Fak je bil v eliti zelo konkurenčen, zato smo kar zadovoljni, a do nastopov na Švedskem bo treba izpiliti podrobnosti, saj imajo prav vsi še velike rezerve," je po tekmi za STA ocenil glavni trener slovenske vrste Uroš Velepec, ki bo z ekipo ostal na treningu na Norveškem še deset dni.

V ženski konkurenci Slovenk ni bilo, zmagala je spet Italijanka, a tokrat Dorothea Wierer, ki je bila z brezhibnim strelskim nastopom za dobrih pet sekund hitrejša od Nemke Denise Hermann, ki je bila na strelišču nenatančna enkrat, tretja pa je bila Norvežanka Marte Olsbu Roiseland.

