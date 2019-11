Dobri biatlonski obeti za prihajajočo zimo, Fak in Bauer sta močna

Slovenska biatlonska reprezentanca se je na sever Evrope odpravila že dobra dva tedna pred začetkom svetovnega pokala. Na testnih tekmah v zimski idili norveškega Sjusjoena so želeli dobiti potrditev dobrega dela v pripravah in rezultati so spodbudni. Prva slovenska aduta Jakov Fak in Klemen Bauer lahko zdaj mirneje pričakujeta začetek svetovnega pokala, ki bo konec meseca v Östersundu na Švedskem.

"To je vedno tak čuden občutek, če sem iskren. Nekaj nervoze je, ko pa se enkrat začne, je lažje," nam je pred odhodom na Norveško Jakov Fak priznal, da je obdobje negotovosti po koncu priprav in pred začetkom tekmovanj zanj nekoliko neprijetno. Sjusjoen na Norveškem je dva tedna pred pričetkom svetovnega pokala slovenskim biatloncem ponudil prav to, da preverijo, kako dobro so pripravljeni.

Izbirne tekme norveške reprezentance zadnja leta prav za preizkušanje pripravljenosti radi izkoristijo tudi Nemci, Francozi, Čehi, Italijani in številni drugi, zato je konkurenca tam primerno močna in po dolgih mesecih suhega treninga na zgodnjem snegu tudi ravno dovolj nabrušena, da omogoča lep vpogled v formo tekmovalcev.

"Če so rezultati, je vse lažje"

"Če so rezultati, je vse lažje, za celotno ekipo, od servisa, trenerjev do vseh." Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenci so se – kot kaže – pripravljali dobro. Jakov Fak in Klemen Bauer sta na nedeljskem skupinskem štartu posegla visoko, vsak v svoji skupini sta zasedla četrto mesto. Fak je tako v nadvse imenitni družbi zaostal le za francoskim zvezdnikom Martinom Fourcadom, njegovim rojakom Antoninom Guigonnatom ter Norvežanom Endrejem Stromsheimom, prehitel pa lanskega zmagovalca svetovnega pokala Johanesa Thingnesa Boeja, pa njegovega starejšega brata Tarjeija, Nemce Schempa, Dolla, Lesserja …

"Seveda si želiš, da bi trening obrodil plodove in da bi bilo odprtje sezone dobro. Če so rezultati, je vse lažje, za celotno ekipo, od servisa, trenerjev do vseh. Manj je stresa, manj je napetosti in vse nekako lažje steče," nam je pred preizkusnimi tekmami pojasnjeval Fak. "Če bi bili izidi slabi, bi imel do začetka sezone še nekaj časa, da se forma izbrusi", je še povedal, če pa se izkaže, da so bile priprave uspešne in je forma na pričakovani ravni, pa so do prvih tekem svetovnega pokala le še "sladke skrbi" in piljenje podrobnosti.

Fak sezono tako lahko pričakuje z dodatnim optimizmom, pomirja ga tudi dejstvo, da je zdrav, veseli pa to, da so razpoloženi tudi njegovi reprezentančni kolegi. "Delali smo dobro. Če pogledam statistiko streljanja in vse skupaj, je moč videti, da smo vsi fantje na visoki ravni, očitno se je na tem področju dobro delalo, želim pa si, da bi to prenesli tudi na tekme, še posebej štafetne, da si mogoče za naslednjo sezono povečamo kvoto še za enega tekmovalca," si želi najboljši slovenski biatlonec.

Klemen Bauer si želi močnega štarta v sezono. Foto: Reuters

"Pripravljenost je primerljiva s tistimi mojimi najboljšimi sezonami"

Klemen Bauer je že poleti na svetovnem prvenstvu v letnem biatlonu v Belorusiji z dvema medaljama dobil potrditev, da je na pravi poti, ta konec tedna na Norveškem s četrtim mestom v drugi skupini tekme s skupinskim štartom še to, da so bile priprave kakovostne. "Zadovoljen sem z napredkom, zelo dobro smo naredili prve snežne treninge, po katerih so testi pokazali, da je moja pripravljenost primerljiva s tistimi mojimi najboljšimi sezonami," pravi Ihanec.

Spet je treniral po programu trenerja Uroša Velepca in bil v pripravah skoraj ves čas z reprezentanco, le tu in tam je šel malo po svoje. "Nisem šel v Livigno na višinski trening, ampak sem ostal doma in delal kakovostne visoko intenzivne treninge na rolkah, tudi zaradi streljanja, saj v Livignu to ni bilo mogoče. Lahko sem izvajal kombiniran trening streljanja in teka, uspelo mi je ostati zdrav, kar je zame tudi pomembno. Počutje je zelo dobro. Po Sjusjoenu je še nekaj časa za majhne popravke, načeloma pa je tisto, kar je narejeno, narejeno," pravi.

"V Östersundu gremo na polno, brez taktiziranja." Foto: Grega Valančič/Sportida Svetovni pokal se bo na Švedskem začel v soboto, 30. novembra, s tekmama mešanih štafet, v nedeljo, 1. decembra, pa so na sporedu še prve posamične tekme. Bauer si želi močnega štarta v sezono: "V Östersundu gremo na polno, brez taktiziranja. Upam, da mi že tam uspe eksplodirati in da to potem vzdržujem. Zdržati bo treba tri tedne, tekmovanje namreč poteka v tritedenskih ciklusih. Želim si to umirjenost na strelišču končno enkrat prenesti s treningov na tekme. Kar zadeva tek, nimam skrbi, če bo ostal na ravni prejšnje sezone ali sezone pred njo, bom zadovoljen. Če špekuliram, da bi ob tem dvignil še uspešnost pri streljanju, smo naredili veliko, domala vse. Tretja stvar, na katero računam, pa je servis. Če bo odličen, bi lahko kakšno sekundo pridobili tudi s tem."

Trenerja Uroša Velepca je na Norveškem bržčas prepričal tudi Miha Dovžan, ki je na nedeljski tekmi s skupinskim štartom zasedel 12. mesto v skupini B, pričakuje pa tudi prebujenje Roka Tršana in napredek mladega Alexa Cisarja.

Svetovni pokal 2019/20: Östersund (Šve): 30. 11. (13.00) : posamična mešana štafeta 30.11. (15.00): mešana štafeta, 4 x 6 km 1. 12. (12.30): šprint, moški, 10 km 1. 12. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 4. 12. (16.15): posamična, moški, 20 km 5. 12. (16.20): posamična, ženske, 15 km 7. 12. (17.30): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 12. (15.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km Hochfilzen (Avt) 13. 12. (11.30): šprint, ženske, 7,5 km 13. 12. (14.20): šprint, moški, 10 km 14. 12. (11.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 14.12. (14.55): zasledovanje, moški, 12,5 km 15. 12. (12.00): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 12. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km Le Grand Bornand (Fra) 19. 12. (14.15): šprint, moški, 10 km 20. 12. (14.15): šprint, ženske, 7,5 km 21. 12. (13.00): zasledovanje, moški, 12,5 km 21. 12. (15.00): zasledovanje, ženske, 10 km 22. 12. (12.10): skupinski štart, moški, 15 km 22. 12. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km Oberhof (Nem) 9. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 10. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 11. 1. (12.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 11. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 12. 1. (12.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 12. 1. (14.30): skupinski štart, moški, 15 km Ruhpolding (Nem) 15. 1. (14.30): šprint, ženske, 7,5 km 16. 1. (14.30): šprint, moški, 10 km 17. 1. (14.30): štafeta, ženske, 4 x 6 km 18. 1. (14.15): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 19. 1. (12.15): zasledovanje, ženske, 10 km 19. 1. (14. 30): zasledovanje, moški, 12,5 km Pokljuka (Slo) 23. 1. (14.15): posamična, moški, 20 km 24. 1. (14.15): posamična, ženske, 15 km 25. 1. (13.15): posamična mešana štafeta 25. 1. (15.00): mešana štafeta, 4 x 7,5 km 26. 1. (12.15): skupinski štart, moški, 15 km 26. 1. (15.00): skupinski štart, ženske, 12,5 km Anterselva (Ita) – svetovno prvenstvo 13. 2. (14.45): mešana štafeta, 4 x 6 km 14. 2. (14.45): šprint, ženske, 7,5 km 15. 2. (14.45): šprint, moški, 10 km 16. 2. (13.00): zasledovanje, ženske, 10 km 16. 2. (15.15): zasledovanje, moški, 12,5 km 18. 2. (14.15): posamična, ženske, 15 km 19. 2. (14.15): posamična, moški, 20 km 20. 2. (15.15): posamična mešana štafeta 22. 2. (11.45): štafeta, ženske, 4 x 6 km 22. 2. (14.45): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 23. 2. (12.30): skupinski štart, ženske, 12,5 km 23. 2. (15.00): skupinski štart, moški, 15 km Nove mesto (Češ) 5. 3. (17.35): šprint, ženske, 7,5 km 6. 3. (17.30): šprint, moški, 10 km 7. 3. (14.00): štafeta, ženske, 4 x 6 km 7. 3. (17.00): štafeta, moški, 4 x 7,5 km 8. 3. (11.45): skupinski štart, ženske, 12,5 km 8. 3. (13.45): skupinski štart, moški, 15 km Kontiolahti (Fin) 12. 3. (15.30): šprint, moški, 10 km 13. 3. (15.30): šprint, ženske, 7,5 km 14. 3. (13.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 14. 3. (15.45): zasledovanje, ženske, 10 km 15. 3. (13.15): posamična mešana štafeta 15. 3. (15.15): mešana štafeta, 4 x 7,5 km Oslo (Nor) 20. 3. (13.15): šprint, ženske, 7,5 km 20. 3. (16.30): šprint, moški, 10 km 21. 3. (14.00): zasledovanje, ženske, 10 km 21. 3. (16.45): zasledovanje, moški, 12,5 km 22. 3. (14.15): skupinski štart, ženske, 12,5 km 22. 3. (16.00): skupinski štart, moški, 15 km

