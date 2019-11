Mladinsko SP je glavni cilj sezone, ampak zadnjič

Zadravčeva kljub mladosti letos ne bo debitantka v svetovnem pokalu, nekaj priložnosti je že dobila, resda zaradi pomanjkanja članic, a vseeno. V sezono 2019/20 zato dekle vstopa samozavestno in tudi z visokimi osebnimi pričakovanji.

"Če bom vse naredila tako, kot znam, nimam nobenih strahov"

"Led je že prebit, zdaj sem pravzaprav že tretje leto v svetovnem pokalu, prvič sem dvakrat štartala štafeto, lani sem jo samo enkrat, ko sem le pomagala reprezentanci kot četrta tekmovalka, letos pa mislim, da bom tekmovala več, tudi v individualnih tekmah," pravi biatlonka, ki ima v statistiki že nekaj državnih naslovov. Kakšne prevelike treme pred sezono, v kateri utegne dobiti več priložnosti v svetovnem pokalu in s tem seveda tudi odgovornosti, nima: "Če bom vse naredila tako, kot znam, pravzaprav nimam nobenih strahov, saj je vsaka tekma v resnici enaka, le tekmovalke so na višji ravni."

Trenerka mladink Andreja Mali je svoje varovanke pripravljala tudi na psihološki ravni in Zadravčeva je vzorčni primer miselnosti, ki jo je vcepila mladim biatlonkam. Mladi rod deluje samozavesten in neustrašen, pa tudi nepričakovano spreten pri izmikanju klasičnim odgovorom na včasih že dolgočasna vprašanja. Tako kot mladinski svetovni prvak Alex Cisar tudi Zadravčeva o vzorih ne govori konkretno.

"'Pismo', tudi jaz bi bila rada na njenem mestu"

"Seveda, nekako drugače gledaš na konkurentke, ki so že dosegle kakšen uspeh, in si misliš, 'pismo', tudi jaz bi bila rada na njenem mestu, ampak tudi one so šle enkrat skozi to, tudi one so bile majhne, tudi one so bile na mojem mestu. Malo jih je bilo strah, malo so dvomile, ampak so 'zgurale' čez to in so danes tam, kjer so … To so dosegle z vztrajnostjo in motivacijo. To je najpomembnejše," je bil odgovor mladenke na morda nekoliko predvidljivo vprašanje, če ima v svetovnem pokalu kakšno vzornico.

Vseeno, Nina Zadravec je predstavnica novega rodu, rodu za prihodnost, rodu, ki bo bolj odločno – tudi z rezultatskimi pričakovanji in ob večji pozornosti javnosti – na sceno stopil šele čez leto, dve, vsekakor na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, v prihajajoči sezoni pa je še na meji, na prehodu iz mladinske v člansko konkurenco in s tem še varen pred pritiski, ki so jih deležni športniki na najvišji ravni.

Vrhunec sezone za Zadravčevo in njene prav tako mlade reprezentančne kolegice bo vendarle mladinsko svetovno prvenstvo konec januarja v Lenzerheideju v Švici. "Nedvomno se bom letos najbolj osredotočila na mladinsko svetovno prvenstvo, na katerem bom lahko nastopila zadnjič, sem najstarejša in to je tudi neka prednost, cilj je to, drugače pa čez celo sezono, da ni nekih večjih nihanj tako v streljanju kot teku. Bomo videli, kaj nas čaka. Se že veselimo!"

