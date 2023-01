To so mladi slovenski skakalke in skakalci za SP v Whistlerju

Glavna trenerja mladinskih selekcij v smučarskih skokih Matjaž Triplat in Sten Baloh sta izbrala potnike za prihajajoče mladinsko svetovno prvenstvo, ki ga bo med 27. januarjem in 5. februarjem gostil kanadski Whistler.

Kanada bo tretjič gostila mladinsko svetovno prvenstvo po letih 1979 v Mont-Sainte-Anneju in 1997 v Cannmoru (zlata ekipna medalja Slovenije v postavi Miha Rihtar, Grega Lang, Blaž Vrhovnik in Peter Žonta), prihodnje leto pa bo mladinsko svetovno prvenstvo v Planici.

Nika Prevc in ekipa skakalk (Nejka Repinc Zupančič, Lara Logar, Taja Bodlaj, Nika Prevc) bosta branili naslov iz Zakopan 2022, Taja Bodlaj in mešana ekipa (Taja Bodlaj, Marcel Stržinar, Nika Prevc, Maksim Bartolj) sta osvojili srebrno medaljo.

Med skakalci imajo trije po pet osvojenih medalj, in sicer Heinz Kuttin iz Avstrije (pet zlatih), Jurij Tepeš (po dve zlati in srebrni ter eno bronasto) ter še en Avstrijec Stefan Kaiser (po dve zlati in bronasti ter eno srebrno). Med skakalkami ima največ medalj med vsemi Ema Klinec, in sicer osem (štiri zlate, tri srebrne in eno bronasto), Nika Križnar jih ima šest (štiri zlate ter po eno srebrno in bronasto).

Ekipa mladincev: Rok Masle (SSK Ilirija, 2004)

Maksim Bartolj (SSK Ilirija, 2003)

Taj Ekart (SSK Mengeš, 2004)

Ožbe Zupan (NSK Tržič FMG, 2003)

Gorazd Završnik (SSK Ljubno BTC, 2003) Ekipa mladink: Nika Prevc (SK Triglav Kranj, 2005)

Nika Vetrih (SSK Velenje, 2003)

Katarina Pirnovar (SK Zagorje, 2006)

Ajda Košnjek (NSK Tržič FMG, 2007)

Taja Bodlaj (NSK Tržič FMG, 2006)

