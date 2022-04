Avstrijci so pričakovali, da bo ostal, a se seli na Poljsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že pred dnevi je Predsednik poljske smučarske zveze Apoloniusz Tajner poljskim medijem dejal, da bo glavnega trenerja poljskih skakalcev Michala Doležala zamenjal Avstrijec Thomas Thurnbichler. Poljska zveza je nato zapisala, da odločitve še niso sprejeli, a da se pogovarjajo z avstrijskim trenerjem. Zdaj so o selitvi 32-letnika spregovorili tudi pri avstrijski zvezi, pri kateri so sicer pričakovali, da bo Thurnbichler ostal del njihovega trenerskega štaba.

"Pred dnevi mi je zagotovil, da bo ostal v Avstriji, zato je njegov odhod presenečenje," je za avstrijski kurier.at dejal športni direktor Avstrijcev Mario Stecher. Avstrijski medij še dodaja, da so Thomasa Thurnbichlerja skakalci in zaposleni na zvezi zelo cenili, a da je na lastno željo zapustil domači tabor, saj bo vodil poljsko reprezentanco.

"Ekipa je na takšne položaje dobro pripravljena, kmalu bomo objavili sestavo trenerskega štaba," je še dodal Stecher.

Widhölzlov pomočnik v olimpijski sezoni

Thurnbichler se je rodil junija 1989 v Innsbrucku, kot skakalec je večinoma nastopal v celinskem pokalu, v katerem je štirikrat skočil na zmagovalni oder (dvakrat je zmagal), v svetovnem pokalu pa dobil priložnost le na eni tekmi.

Že pri 22 letih je končal skakalno kariero in se pozneje podal v trenerske vode. Izkušnje v teh je nabiral na Tirolskem, pa tudi znotraj avstrijske reprezentance, v kateri je večinoma deloval z mlajšimi selekcijami.

V zadnji olimpijski sezoni je spoznal tudi delovanje avstrijske članske reprezentance, saj je bil pomočnik Andreasa Widhölzla. Avstrijci so osvojili zlato ekipno olimpijsko odličje in zmagali v pokalu narodov. Obakrat so za las prehiteli Slovence.