SZS in OK Planica s finančno pomočjo prizadetim v poplavah

Smučarska zveza Slovenije in OK Planica sta Karitasu in Rdečemu križu danes nakazali donacijo v skupni višini deset tisoč evrov za pomoč prizadetim v nedavnih katastrofalnih poplavah v Sloveniji.

Smučarska zveza Slovenije in OK Planica sta Karitasu in Rdečemu križu danes nakazali donacijo v skupni višini deset tisoč evrov za pomoč prizadetim v nedavnih katastrofalnih poplavah v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Smučarska zveza Slovenije (SZS) in OK Planica sta Karitasu in Rdečemu križu danes nakazali donacijo v skupni višini deset tisoč evrov za pomoč prizadetim v nedavnih katastrofalnih poplavah v Sloveniji, so sporočili iz SZS.

"Poleg posameznikov, ki so utrpeli nepojmljivo škodo, je bilo prizadetih tudi veliko športnih objektov, kjer se kalijo bodoči športni šampioni. Smučarska zveza Slovenije skupaj s svojimi društvi/klubi aktivno popisuje in ocenjuje nastalo škodo. Na predlog predsednika SZS Enza Smrekarja se bo po končnem popisu sestal Izvršilni odbor in razpravljal o načinu in višini pomoči za prizadete športne objekte in ostalo infrastrukturo.

V zadnji ujmi so največ škode utrpeli posamezniki, med katerimi je ogromno zvestih navijačev naših najboljših športnikov. Tako kot skupaj stopimo ob športnih dogodkih in uspehih, je prav, da skupaj pomagamo tudi ob nesrečah," so pri SZS zapisali v sporočilu za javnost.

Dobrodelna akcija tudi pri nemškem namiznoteniškem klubu

Finančna sredstva za pomoč prizadetim bo zbiral tudi nemški namiznoteniški klub Saarbrücken, katerega član je najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić. "Skupaj z Jorgićem bomo izbrali organizacije, ki jih bomo podprli z vašimi donacijami, so zapisali na družbenem omrežju.