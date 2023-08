Pri PZS po poplavah opozarjajo planince

Neurje, poplave in tudi plazovi v preteklih dneh so za seboj pustili opustošenje tudi na številnih planinskih poteh. Pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) pozivajo planince, naj se na najbolj kritična mesta ne odpravljajo. Za planinski izlet naj si izberejo cilje v preostalem delu Slovenije in ob tem nikakor ne pozabijo na nasvete varnega obiskovanja gora.

Številne kraje po Sloveniji so pretekli konec tedna prizadela neurja in obsežne poplave. Čeprav se razmere na nekaterih območjih umirjajo, še vedno veljajo posebne razmere, opozarjajo pri PZS.

"Konec preteklega tedna so Slovenijo prizadele katastrofalne poplave, še pred tem neurja z vetrolomi, ki so uničili podobo številnih krajev. Naravne katastrofe so bile tudi v območju gorskega sveta, na območju, kjer so izhodišča priljubljenih planinskih poti. Markacisti, vodniki in preostali člani planinskih društev, ki so skrbniki planinskih poti na prizadetih območjih, so vpeti v sanacijo poškodovanih domov. Zaradi plazov, podrtih dreves, nanosov grušča in drugega materiala so društva zaprla planinske poti. Zaprte poti vnašamo na spletno stran Stanje planinskih poti, v aplikacijo maPZS in zbirno novico," so na uradni spletni strani zapisali pri PZS ter dodali, da je poškodovano območje obsežno in da se trudijo zagotoviti prikaz aktualnega stanja.

Foto: arhiv PD Ribnica na Pohorju

Najbolj kritično v Zgornji Savinjski dolini, na Koroškem in območju Kamniške Bistrice

Najbolj kritične so razmere na območju Zgornje Savinjske doline, Koroške in Kamniške Bistrice, kjer je zaprta večina planinskih poti. Prizadet je tudi precejšen del Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, zato pri PZS odsvetujejo obisk navedenih območij.

Planinske koče so po večjem delu Slovenije normalno odprte in delujejo po urniku, ki je objavljen na spletni strani koč. Na srečo planinske koče v preteklih ujmah niso bile poškodovane. So pa bile v ujmah poškodovane določene planinske poti oz. dostopi do planinskih koč. Do preklica oziroma do vzpostavitve normalnih razmer so trenutno zaprte planinske koče v Zgornji Savinjski dolini, delu Koroške in nekaj posameznih koč na bolj kritičnih območjih (Kamniška koča na Kamniškem sedlu, Dom v Kamniški Bistrici). Glede na to, da prihodnji dnevi prinašajo več sonca, pri PZS svetujejo, da se odpravite v dele Slovenije, kjer je trenutno primerno za planinarjenje.

Napotki PZS za hribe ali gore v prihodnjih dneh: Najprej z interesnega območja črtajte območja, kjer še vsaj nekaj časa ne bodo ugodne razmere za planinarjenje. Foto: Matej Podgoršek • Najprej z interesnega območja črtajte območja, kjer še vsaj nekaj časa ne bodo ugodne razmere za planinarjenje (Zgornja Savinjska dolina, Koroška, deli Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja ter območje Kamniške Bistrice). • Preverite prevoznost prometnih poti na spletni strani promet.si. • Izbirajte lahke in znane poti, na katere stopate z velikim zaupanjem v svojo telesno in psihično pripravljenost. Vedeti morate, da so gorski reševalci ter policijski in vojaški helikopterji v trenutnih razmerah močno obremenjeni in potrebni drugje. • Preverite odprtost planinskih poti in odprtost planinskih koč. • Upoštevajte nasvete varnega obiskovanja gora (primerna oprema, telesna in psihična priprava, previdnost), spoštujte naravo, obveščajte druge in ostanite na označenih poteh.

Pri PZS še pravijo, da če boste na poti opazili poškodbe, ki vplivajo na varnost planincev, jim to sporočite s pomočjo aplikacije maPZS ali pa na elektronski naslov poskodbe.poti@pzs.si Foto: Ana Kovač

Če opazite poškodbe, ki vplivajo na varnost planincev, to sporočite PZS

Pri PZS še pravijo, da če boste na poti opazili poškodbe, ki vplivajo na varnost planincev, jim to sporočite s pomočjo aplikacije maPZS ali pa na elektronski naslov poskodbe.poti@pzs.si.

Raje na pomoč prizadetim kot na planinski izlet

Glede na podaljšani konec tedna pozivajo vse člane Planinske zveze Slovenije, ki bi želeli pomagati prizadetim pri sanaciji poplav in neurij, da namesto planinskega izleta raje njim ponudijo svojo voljo in moč.