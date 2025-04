Zdaj že nekdanji selektor norveške reprezentance Magnus Brevig, pomočnik Thomas Lobben in Adrian Livelten, ki je skrbel za sporne drese Norvežanov, so še vedno v suspenzu, a naj bi nekateri od njih kljub temu že prejeli ponudbe za sodelovanje, poročajo norveški mediji.

Eden od norveških skakalcev, ki so bili začasno suspendirani, Robin Pedersen je v pogovoru za norveški Rana Blad dejal: "Ekipe, ki so bile najbolj kritične do našega podpornega osebja, so jim zdaj ponudile delo. To veliko pove, kako nezaslišano je vse skupaj."

"Ekipe, ki so bile najbolj kritične do našega podpornega osebja, so jim zdaj ponudile delo," pravi norveški skakalec Robin Pedersen.

Drugi norveški medij Dagbladet je o tem povprašal tako Pedersena kot Breviga, a se na njihove poizvedbe nista odzvala. So pa pri omenjenem mediju iz drugih virov dobili potrditev, da obstaja zanimanje za zaposlitev nekaterih Norvežanov, ki tvegajo izgubo službe v Norveški smučarski zvezi.

Športni direktor norveške skakalne reprezentance Jan-Erik Aalbu ob tem pravi, da ni seznanjen s tem, da bi kdo od tistih, ki so najbolj glasno kritizirali Norvežane, poskušal rekrutirati koga iz norveškega sistema.

Jan-Erik Aalbu ob tem pravi, da ni seznanjen s tem, da bi kdo od tistih, ki so najbolj glasno kritizirali Norvežane, poskušal rekrutirati koga iz norveškega sistema.

A pri Dagbladetu dodajajo, da so njihovi zanesljivi viri potrdili, da so informacije resnične in da naj bi bili nekateri, ki bi jih lahko Norveška smučarska zveza odpustila, zanimivi predvsem Avstrijcem.

Ob tem dodajajo, da naj bi bil slovenskim severnim sosedom "zanimiv" predvsem 41-letni suspendirani trener Brevig, ki je dolgo let nabiral izkušnje ob boku prekaljenega mačka Alexandra Stöckla.

