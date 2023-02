Vse bolj napeto

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici bodo danes podelili komplet medalj na posamični skakalni tekmi na srednji skakalnici. Obeti s slovenskega zornega kota so veliki, saj sta Anže Lanišek in Timi Zajc blestela na treningu in v kvalifikacijah. Na tekmi, ki se bo začela ob 17. uri, bosta nastopila še Žiga Jelar in Lovro Kos.

Razpoloženost slovenskih skakalcev na treningu in kvalifikacijah je povsem trden temelj za pogled proti medalji, morda celo dvema. Anže Lanišek je bil najboljši v kvalifikacijah, Timi Zajc tretji. Obema je šlo dobro in sta bila povsem pri vrhu tudi na treningu. Ob njima bosta skakala še Žiga Jelar, ki je v kvalifikacijah ob doskoku začutil bolečino v kolenu, in Lovro Kos.

Krog favoritov za medaljo je širok. Ob naših so dobre skoke kazali še vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Halvor Egner Granerud, Japonec Rjoju Kobajaši, Avstrijec Stefan Kraft, Nemca Karl Geiger in Andreas Wellinger, aktualni svetovni prvak s srednje skakalnice iz Oberstdorfa Piotr Zyla, Avstrijec Daniel Tschofenig … Skratka širok nabor, prav vsi pa se zavedajo, da bodo odločale malenkosti in da bo treba za skok na zmagovalni oder narediti popoln skok in tudi doskok, saj bi lahko ravno sodniške ocene na koncu odločale o junakih in poražencih.

Posamična tekma, srednja skakalnica (m):