Šok za Poljake: celotna ekipa izključena iz Oberstdorfa

Iz Nemčije prihajajo slabe novice za poljske ljubitelje skokov. Potem ko je Klemens Muranka v nedeljo prejel pozitiven test na novi koronavirus, so dan zatem odločili, da v kvalifikacijah Oberstdorfa (na sporedu bodo ob 16.30), posledično pa tudi na prvi tekmi novoletne turneje, ne bo nastopili noben Poljak. Ti so imeli sicer v ekipi sedem skakalcev, med temi branilca zlatega orla Dawida Kubackega, četrtega skakalca sezone Piotra Žylo, dvakratnega zmagovalca turneje in favorita za visoka mesta Kamila Stocha ...

Poljski skakalni tabor je le nekaj ur pred začetkom 69. novoletne skakalne turneje doživel pravi šok. Potem ko je bil eden od sedmerice poljskih skakalcev Klemens Muranka v nedeljo pozitiven na covid-19, so v ponedeljek prejeli informacijo, da je celotna ekipa izključena s prve postaje drugega vrhunca sezone. V Oberstdorfu Poljaki tako ne bodo imeli niti enega predstavnika, upi na visoka mesta so tako še pred začetkom splavali po vodi.

Nemški organi prižgali rdečo luč: Nismo imeli druge izbire

Zaradi pozitivnega testa Klemensa Muranke so nemške oblasti prižgale rdečo luč celotni poljski ekipi. Foto: Vid Ponikvar Odločitev o izključitvi je bila v rokah nemških zdravstvenih organov. "Zaradi pozitivnega testa enega od skakalcev je bila celotna poljska ekipa še pred kvalifikacijami izključena iz uvodnega dogodka novoletne turneje v Oberstdorfu. Na obveznem PCR testiranju na prizorišču je bil 27. decembra pozitiven Klemens Muranka, njegovi rojaki so bili sicer negativni, a pripadajo t.i. skupini stikov 1. To pomeni, da so bili več kot 15 minut v neposrednem stiku s pozitivno osebo ali pa so bili z njo v zaprtem prostoru, avtomobilu dlje kot pol ure," se glasi del nemškega sporočila za javnost.



"Obžalujemo odločitev, a za zaščito vseh preostalih športnikov naš zdravstveni oddelek ni imel druge izbite. Po odločitvi naših organov poljski ekipi ne moremo dovoliti nastopov na začetku turneje v Oberstdorfu," je odločitev komentiral generalni sekretar uvodnega dejanja novoletne turneje Florian Stern.

Kamil Stoch je dvakrat osvojil turnejo in bil tudi tokrat kandidat za visoka mesta. Foto: Sportida

Še pred začetkom izpadli iz boja za zlatega orla

Gre za velik udarec za poljski skakalni tabor, ki je imel v ognju več močnih želez. Med drugim četrtega skakalca sezone Piotra Žylo, pa moža za velike tekme Kamila Stocha, branilca skupne zmage Dawida Kubackega, v ekipi pa so bili še Maciej Kot, Aleksander Zniszczol in Andrzej Stekala.

Piotr Zyla je bil na zadnji postaji svetovnega pokala peti in tretji. Poljake čaka novo testiranje. Ko bodo znani rezultati, bodo odločali o nadaljnjih ukrepih. Foto: Sportida

Kaj bodo pokazala nova testiranja?

Kaj sledi? Obseg karantenskih ukrepov za poljske skakalce in preostalo osebje poljske ekipe še ni znan. "Čakamo na rezultate nadaljnjih testiranj. Če bodo negativni, obstaja možnost, da se Poljska pridruži tekmovanju," je o tem, kaj čaka Poljake, še dejal Stern.

Koronavirus je v novi sezoni od tekmovanj oddaljil že več skakalcev, v začetku so imeli težave v avstrijskem taboru (pozitivna je bila skoraj celotna reprezentanca, Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Thomas Lackner, Manuel Fettner, Jan Hörl, trener Andreas Widhölzl), pa v švicarskem in tudi nemškem. Pozitiven je bil me drugim svetovni prvak v poletih iz Planice Karl Geiger, ki se v tekmovalni ritem vrača prav danes v domačem kraju.

Muranka brez simptomov Poljaki so v četrtek pred odhodom v Nemčijo opravili obvezno testiranje in vsi prejeli negativne teste. Rezultat testiranja se je pri Muranki spremenil že čez nekaj ur. 26-letnik je prek družbenih omrežij sporočil, da se počuti dobro in da nima nobenih simptomov bolezni. "Žal mi je, a zgodilo se je. Sem pozitiven, za zdaj brez simptomov," se je ekipi še pred izključitvijo opravičil Muranka.

Kvalifikacije v Oberstdorfu se bodo začele ob 16.30, tudi s šestimi Slovenci. Foto: Guliverimage

Začetek ob 16.30

Novoletna turneja, na kateri sta glavna favorita Norvežan Halvor Egner Granerud in Nemec Markus Eisenbichler, se bo s kvalifikacijami v Oberstdorfu začela ob 16.30. Na štartu šest Slovencev, med katerimi gre največ pričakovati od petega skakalca sezone Anžeta Laniška. Ob njem bo glavni trener Robert Hrgota računal še na brat Prevc (Petra, Domna in Ceneta), Bora Pavlovčiča in Žigo Jelarja.

Prva tekma turneje bo v torek ob 16.30.