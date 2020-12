"Želim nadaljevati, kar sem to sezono zastavil, da poskusim iti stopničko po stopničko naprej, potem bomo pa videli, kaj bo to prineslo. Rezultatsko se z novoletno turnejo ne obremenjujem, ali bo ali ne bo, vem pa, da lahko posežem visoko," pred ponedeljkovim začetkom drugega vrhunca sezone razmišlja peti skakalec svetovnega pokala Anže Lanišek.

Slovenska skakalna reprezentanca je v zgodnji jutranjih urah odpotovala na prizorišče prve postaje 69. novoletne turneje. Program se bo v Oberstdorfu začel v ponedeljek, ob 16.30 bodo kvalifikacije za torkovo preizkušnjo. Glavni slovenski trener Robert Hrgota je v Nemčijo lahko odpeljal šest tekmovalcev. Največ pričakuje od najbolj konstantnega varovanca te "zime" Anžeta Laniška, ki se je na novoletno turnejo odpravil spodbujen s tretjim in četrtim mestom iz Engelberga, v sredo pa je v Planici ubranili naslov državnega prvaka.

"Vsekakor dobri rezultati. Stopničke so vrhunske, prav tako četrto mesto, ko sem le 0,6 točke zaostal za stopničkami. Glede na težave s hrbtom in to, da sem v nedeljo pri vsakem skoku naredil manjše napake, moram biti res zadovoljen," je pred odhodom v Oberstdorf v pogovoru za Planet TV dejal Lanišek, ki je v Švici skakal z bolečinami v hrbtu, a s temi, kot zatrjuje, nima več težav.

Slovenska ekipa za začetek 69. novoletne turneje: Anže Lanišek, Bor Pavlovčič, Žiga Jelar, Peter Prevc, Domen Prevc, Cene Prevc.

Lanišek o zadnjih nastopih in pomenu konstantnosti:

Nikoli ni veljal za konstantnega skakalca V skupnem seštevku novoletne turneje je najvišje končal lani, ko je bil 21. Foto: Sportida

Ne le zadnji rezultati, petega skakalca svetovnega pokala veseli tudi to, da je vse bolj konstanten.

"Nikoli nisem veljal za konstantnega tekmovalca. Vedno je bilo tako, da sem morda na treningu skakal dobro ali pa nato naredil le en dober skok, kar se mi je tudi letos že dogajalo. Veliko mi pomeni, da pridem in da lahko skočim dobro, ne glede na pogoje, da sem konstanten, da uživam in sem sproščen."

Stopnico po stopnico naprej

V skupni razvrstitvi novoletne turneje je najvišje končal lani, ko je bil po seštevku štirih tekem 21. (v Oberstdorfu je zasedel 17. mesto, v Ga-Pa 21., v Innsbrucku je bil 11., v Bischofshofnu pa je na 31. mestu ostal brez finala).

"Rezultatsko se s turnejo ne obremenjujem, ali bo ali ne bo, vem pa, da lahko posežem visoko," pravi 24-letnik, ki zaseda peto mesto v svetovnem pokalu. Foto: Guliverimage

"Letos sem zelo užival na pripravah v Bischofshofnu, tam sem zelo dobro skakal, upam, da tam spet prikažem skoke s priprav, sicer pa sta mi tudi skakalnici v Garmischu in Innsbrucku, ki mi nekoč nista bili všeč, v zadnjem času postali "luštni"," razmišlja o prizoriščih turneje, ob koncu katere verjame, da bo odkljukal svoj najboljši skupni rezultat štirih skakalnic.

Skakalci bodo na skakalnici v Oberstdorfu prve skoke opravili v ponedeljek ob 14.30, ob 16.30 sledijo kvalifikacije. Foto: Sportida "Cilj je tak, da nadaljujem, kar sem skozi sezono zastavil, da poskušam iti stopničko po stopničko naprej, potem pa bomo videli, kaj bo to prineslo. Rezultatsko se s turnejo ne obremenjujem, ali bo ali ne bo, vem pa, da lahko posežem visoko," o ciljih pravi 24-letnik, o rezervah pa: "Rezerve so vedno. Nikoli ne veš, kdaj odkriješ kakšen nov dres, ki ti bolje koristi, kakšen kroj malo spremeniš ...".

Lanišek in kolegi bodo novoletno turnejo, na kateri bo zlatega orla branil Poljak Dawid Kubacki, glavna favorita za končno zmago pa sta Norvežan Halvor Egner Granerud in Nemec Markus Eisenbichler, začeli v ponedeljek ob 14.30 z uradnim treningom, ob 16.30 sledijo kvalifikacije. Do takrat pa: "Ohraniti fokus in mirno glavo."

Spored 69. novoletne turneje Oberstdorf

Ponedeljek, 28. december:

14.30 uradni trening

16.30 kvalifikacije Torek, 29. december:

16.30 tekma Garmisch-Partenkirchen

31. december: 14.00 kvalifikacije

1. januar: 14.00 tekma Innsbruck

2. januar: 13.30 kvalifikacije

3. januar: 13.30 tekma Bischofshofen

5. januar: 16.30 kvalifikacije

6. januar: 16.45 tekma